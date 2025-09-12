Νέες φωτογραφίες και ένα βίντεο του υπόπτου για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ δόθηκαν στη δημοσιότητα από τις αμερικανικές αρχές. Την ίδια ώρα, ο κυβερνήτης της Γιούτα , Σπένσερ Κοξ, απηύθυνε δημόσια έκκληση για βοήθεια στην εξιχνίαση της δολοφονίας του 31χρονου.

Το FBI έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από κάμερες ασφαλείας όπου φαίνεται ο ύποπτος να περπατά στη στέγη του κτιρίου απ’ όπου άνοιξε πυρ, προτού κατέβει και διαφύγει σε δασική περιοχή, όπως μεταδίδει το Sky News. Τα αποδεικτικά στοιχεία που συλλέχθηκαν από τη στέγη περιλαμβάνουν αποτυπώματα παπουτσιών, αποτύπωμα αντιβραχίου και αποτύπωμα παλάμης. Το όπλο και τα πυρομαχικά του δράστη βρέθηκαν σε μια δασώδη περιοχή κοντά στο πανεπιστήμιο.

Το βίντεο δείχνει ένα άτομο να φοράει καπέλο, γυαλιά ηλίου και μαύρη μπλούζα με μακριά μανίκια, να τρέχει πάνω σε στέγη κτιρίου, να κατεβαίνει από την άκρη της και να πέφτει στο έδαφος. Σύμφωνα με τις αρχές, ο δράστης πυροβόλησε μία φορά και στη συνέχεια διέφυγε σε γειτονιά, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ταυτοποιηθεί.

Νωρίτερα, το FBI έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες ενός ατόμου που χαρακτηρίζει «πρόσωπο ενδιαφέροντος» στη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ. Αξιωματούχοι του FBI στο γραφείο του Σολτ Λέικ Σίτι δεν διευκρίνισαν ότι το άτομο της φωτογραφίας είναι ο φερόμενος δράστης που πυροβόλησε και σκότωσε τον Κερκ.

Δημοσίευσαν φωτογραφίες κάποιου που φορά παντελόνι, μαύρο πουκάμισο με μακριά μανίκια, καπέλο και γυαλιά ηλίου.

Το FBI απευθύνει έκκληση για «τη βοήθεια του κοινού στην αναγνώριση αυτού του ατόμου που ενδιαφέρει τους ερευνητές σε σχέση με τη δολοφονία», τόνισε το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών των ΗΠΑ.

Νωρίτερα, οι αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ανέκτησαν το όπλο που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή και έχουν στην κατοχή τους «βίντεο με καθαρές εικόνες» του φερόμενου δράστη. Πρόσθεσαν ότι «φαίνεται να έχει ηλικία φοιτητή».

Οι συνθήκες της δολοφονίας αναζωπύρωσαν τις ανησυχίες για την αυξανόμενη απειλή της πολιτικής βίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία τα τελευταία χρόνια καταγράφεται και από τις δύο πλευρές του πολιτικού φάσματος. Η δολοφονία προκάλεσε καταδίκη από πολιτικούς ηγέτες και των δύο κομμάτων.

Χθες το FBI ανακοίνωσε ότι προσφέρει αμοιβή 100.000 δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στην ταυτοποίηση και σύλληψη του ατόμου ή των ατόμων που ευθύνονται για τη δολοφονία.

Ο Τραμπ θα απονείμει μετά θάνατον στον Κερκ το Προεδρικό Μετάλλιο Ελευθερίας

Μάλιστα, ο Αμερικανός Πρόεδρος θα απονείμει «σύντομα» μετά θάνατον στον Τσάρλι Κερκ το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος σήμερα κατά τη διάρκεια τελετής στο Πεντάγωνο για την 24η επέτειο των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτήρισε τον στενό σύμμαχό του «γίγαντα της γενιάς του» και «υπέρμαχο της ελευθερίας», προτού πει ότι στην απονομή αυτή της ύψιστης τιμής για τους πολίτες της Αμερικής θα παραστεί «πολύ μεγάλο πλήθος».

