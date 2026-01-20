Επιδρομή της Ρωσίας στο Κίεβο έκοψε την ηλεκτροδότηση και την υδροδότηση

Επιδρομή της Ρωσίας στο Κίεβο έκοψε την ηλεκτροδότηση και την υδροδότηση

20/01/2026
Σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία: Τα αναπάντητα ερωτήματα και οι συγκλονιστικές μαρτυρίες

Σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία: Τα αναπάντητα ερωτήματα και οι συγκλονιστικές μαρτυρίες

20/01/2026
Καραμπόλα με 100 οχήματα σε χιονισμένο αυτοκινητόδρομο στο Μίσιγκαν

Καραμπόλα με 100 οχήματα σε χιονισμένο αυτοκινητόδρομο στο Μίσιγκαν

20/01/2026

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20-01-2026

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20-01-2026

20/01/2026
Βραβεία Τιμής και Ευγνωμοσύνης για την προσφορά στον Πολιτισμό (βίντεο)

Βραβεία Τιμής και Ευγνωμοσύνης για την προσφορά στον Πολιτισμό (βίντεο)

19/01/2026
Στο Τμήμα ΔΕΤ του ΕΛΜΕΠΑ το 9ο Διεθνές Συνέδριο Τεχνικών Στοχαστικής Μοντελοποίησης και Ανάλυσης Δεδομένων και το Εργαστήριο Δημογραφικών Στοιχείων 2026

Στο Τμήμα ΔΕΤ του ΕΛΜΕΠΑ το 9ο Διεθνές Συνέδριο Τεχνικών Στοχαστικής Μοντελοποίησης και Ανάλυσης Δεδομένων και το Εργαστήριο Δημογραφικών Στοιχείων 2026

19/01/2026
“Οι ταινίες του Ισιδώρου” του Μιχάλη Γιαννάκη στο Πολύκεντρο Σητείας

“Οι ταινίες του Ισιδώρου” του Μιχάλη Γιαννάκη στο Πολύκεντρο Σητείας

19/01/2026
Τρίτη, 20 Ιανουαρίου, 2026
Επιδρομή της Ρωσίας στο Κίεβο έκοψε την ηλεκτροδότηση και την υδροδότηση

by anatolh kim
20/01/2026
in Κόσμος
Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν συνδυασμένη επιδρομή με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στην ουκρανική πρωτεύουσα, το Κίεβο, κατά τη διάρκεια της νύχτας της Δευτέρας προς Τρίτη, προκαλώντας διακοπές της ηλεκτροδότησης και της υδροδότησης σε τομείς της πόλης, ανέφερε τις πρώτες πρωινές ώρες ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο.

Ο κ. Κλίτσκο ανέφερε μέσω Telegram ότι πλήγμα στην ανατολική όχθη του Δνείπερου ποταμού, που διαρρέει την πόλη, είχαν αποτέλεσμα διακοπές της ηλεκτροδότησης και της ύδρευσης. Κτίριο χτυπήθηκε και ένας άνθρωπος τραυματίστηκε, σημείωσε.

Σε ανεπίσημους λογαριασμούς στον ίδιο ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης αναρτήθηκαν φωτογραφίες με πολυκατοικίες βυθισμένες στο σκοτάδι.

Ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της ουκρανικής πρωτεύουσας, σημείωσε ότι αποθήκες υπέστησαν ζημιές και ότι αυτοκίνητα βρίσκονταν στις φλόγες.
