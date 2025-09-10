Η Πολωνία κατέρριψε ρωσικά drones που παραβίασαν τον εναέριο χώρο – Έκλεισαν τέσσερα αεροδρόμια

Σε κατάρριψη ρωσικών drones προχώρησαν τα ξημερώματα μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας της Πολωνίας.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Πολωνίας κρίνουν ότι η παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από drones κατά τη διάρκεια επιδρομής της Ρωσίας στην Ουκρανία ήταν «επίθεση», που απείλησε την ασφάλεια πολωνών πολιτών, καθιστώντας απαραίτητη την κατάρριψή τους.

«Αυτή είναι πράξη επίθεσης, που ήγειρε αληθινή απειλή για την ασφάλεια των πολιτών μας», ανέφερε η διοίκηση επιχειρήσεων των πολωνικών ένοπλων δυνάμεων μέσω X.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Πολωνίας χρησιμοποίησαν όπλα για να καταρρίψουν μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εν μέσω επανειλημμένων παραβιάσεων του εναέριου χώρου της, κατά τη διάρκεια επιδρομής της Ρωσίας στην Ουκρανία, ανακοίνωσε από την πλευρά του ο πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ.

«Βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για την αντιμετώπιση επανειλημμένων παραβιάσεων του πολωνικού εναέριου χώρου», ενημέρωσε ο κ. Τουσκ μέσω X. Οι ένοπλες δυνάμεις «χρησιμοποίησαν όπλα εναντίον των αντικειμένων», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας πως βρίσκεται σε «μόνιμη επικοινωνία» με τον πρόεδρο και με την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων.

Υπουργός Άμυνας: Μαχητικά της Πολωνίας έκαναν χρήση όπλων εναντίον «εχθρικών αντικειμένων» στον εναέριο χώρο της

Καταδιωκτικά της πολωνικής πολεμικής αεροπορίας έκαναν χρήση όπλων εναντίον «εχθρικών αντικειμένων» που παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Πολωνίας, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας Βλάντισλαβ Κοσίνιακ-Κάμις.

«Αεροσκάφη έκαναν χρήση όπλων εναντίον εχθρικών αντικειμένων», ανέφερε ο κ. Κοσίνιακ-Κάμις μέσω X. «Βρισκόμαστε σε μόνιμη επικοινωνία με τη διοίκηση του NATO», πρόσθεσε.

CNN: Ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ Ρούμπιο ενημερώθηκε για τα drones της Ρωσίας στον εναέριο χώρο της Πολωνίας

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε στη δημοσιογράφο του CNN Σαμάνθα Ουόλντενμπεργκ πως είναι ενήμερος για τις πληροφορίες όσον αφορά παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Πολωνίας από μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης του στρατού της Ρωσίας, ανέφερε μέσω X η Κέιτλαν Κόλινς, πολιτική ρεπόρτερ του ίδιου τηλεοπτικού δικτύου.

Έκλεισαν 4 αεροδρόμια

Τέσσερα αεροδρόμια στην Πολωνία, ανάμεσά τους και το διεθνές αεροδρόμιο Σοπέν της Βαρσοβίας, ανέστειλαν τη λειτουργία τους το βράδυ της Τρίτης, λόγω «μη προγραμματισμένης στρατιωτικής δραστηριότητας που σχετίζεται με τη διασφάλιση της κρατικής ασφάλειας», σύμφωνα με ειδοποιήσεις που αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA).

Τα άλλα τρία αεροδρόμια που έκλεισαν είναι το αεροδρόμιο Ρζέσουφ–Γιασιόνκα, το αεροδρόμιο Μόντλιν της Βαρσοβίας και το αεροδρόμιο του Λούμπλιν, σύμφωνα με τις ίδιες ειδοποιήσεις της FAA.

Η απόφαση για αναστολή λειτουργίας έρχεται λίγες ώρες μετά την είσοδο ρωσικών drones στον πολωνικό εναέριο χώρο, όπως είχε ανακοινώσει η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας, προειδοποιώντας για απειλή κοντά στις πόλεις Zamosc και Rzeszów.