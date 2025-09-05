Η Ρωσία κατηγορεί τους Ευρωπαίους πως «εμποδίζουν» την επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία

Η Ρωσία κατηγορεί τους Ευρωπαίους πως «εμποδίζουν» την επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία

05/09/2025
Ο Τραμπ μείωσε στο 15% τους τελωνειακούς δασμούς στα αυτοκίνητα που εισάγονται από την Ιαπωνία

05/09/2025
Αργεντινή: Το κοινοβούλιο ακύρωσε το βέτο του στον νόμο για τους ανάπηρους – Πολιτική ήττα για τον πρόεδρο Μιλέι

05/09/2025
Κούβα: Ιταλός κατηγορείται πως χτύπησε εσκεμμένα με το αυτοκίνητό του 9 άτομα – Νεκρή 35χρονη μητέρα

05/09/2025
ΗΠΑ: Προκλητική ενέργεια η υπέρπτηση δύο αεροσκαφών της Βενεζουέλας πάνω από πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού

05/09/2025
05/09/2025
ΗΠΑ: Εφετείο αποφασίζει ότι το «Αλκατράζ με Αλιγάτορες» μπορεί να παραμείνει ανοιχτό

05/09/2025
ΕΣΠΑ
Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου, 2025
by anatolh kim
05/09/2025
in Κόσμος
Το Κρεμλίνο κατηγόρησε σήμερα τους Ευρωπαίους ότι «εμποδίζουν» τη διευθέτηση της σύρραξης στην Ουκρανία, την επομένη συνόδου ευρωπαϊκών κρατών που υποστηρίζουν το Κίεβο αφιερωμένης στο να προσφερθούν εγγυήσεις ασφαλείας στη χώρα αυτή.

«Οι ευρωπαίοι εμποδίζουν τη διευθέτηση στην Ουκρανία. Δεν συνεισφέρουν σε αυτή», είπε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στη ρωσική εφημερίδα Ιζβέστια, κατηγορώντας την Ευρώπη πως «συνεχίζει τις προσπάθειες» να μετατρέψει την Ουκρανία σε «κέντρο παντός του αντιρωσικού».

Εξάλλου ο κ. Πεσκόφ είπε, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων RIA, ότι η Μόσχα εναντιώνεται «απόλυτα» στην ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία.

«Μπορούν να δοθούν στην Ουκρανία εγγυήσεις ασφαλείας από ξένα, ιδιαίτερα ευρωπαϊκά και αμερικανικά, στρατιωτικά αποσπάσματα; Απολύτως όχι, δεν μπορούν», είπε ο κ. Πεσκόφ, σύμφωνα με το πρακτορείο. Η αποστολή ξένων στρατευμάτων στην Ουκρανία δεν θα ήταν «αποδεκτή» εγγύηση ασφαλείας για τη Ρωσία, θύμισε.

Ακόμη, ο Πεσκόφ διαβεβαίωσε πως θα μπορούσε να γίνει προετοιμασία και να οργανωθεί συνδιάλεξη ανάμεσα στον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν «γρήγορα, αν ήταν ανάγκη», κατά το RIA.

Χθες Πέμπτη ο κ. Τραμπ ανήγγειλε πως «θα μιλήσει» με τον κ. Πούτιν πολύ σύντομα, στο περιθώριο δείπνου με επικεφαλής εταιρειών τεχνολογίας των ΗΠΑ στον Λευκό Οίκο, έπειτα από συνδιαλέξεις του με τον ουκρανό ομόλογό τους Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ευρωπαίους ηγέτες.

Οι πρόεδροι Τραμπ και Πούτιν συναντήθηκαν στην Αλάσκα τη 15η Αυγούστου. Η σύνοδος τερμάτισε τη διπλωματική απομόνωση του ρώσου προέδρου από τη Δύση αφότου άρχισε η ρωσική στρατιωτική εισβολή στην Ουκρανία την 24η Φεβρουαρίου 2022, πάντως δεν έφερε συμφωνία την κατάπαυση του πυρός που έλεγε πως ήθελε ο αμερικανός πρόεδρος.
www.real.gr

