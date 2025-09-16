Η Ρωσία στοχεύει σε νέο γύρο συνομιλιών με τις ΗΠΑ μέχρι το τέλος του φθινοπώρου

16/09/2025
Οι ΗΠΑ ενέκριναν την πώληση 10 αεροσκαφών F-16 στο Περού

16/09/2025
Οι ΗΠΑ δεν έχουν ακόμη χορηγήσει βίζα στην αντιπροσωπεία της Βραζιλίας για τη ΓΣ του ΟΗΕ

16/09/2025
Πολωνός πρόεδρος: Πρέπει να κάνουμε το παν για να είμαστε έτοιμοι για πόλεμο

16/09/2025
Ο Τραμπ απειλεί να πάει τη WSJ στα δικαστήρια εξαιτίας άρθρου που του αποδίδει επιστολή στον Έπστιν

Ο Τραμπ διαβεβαίωσε πως το Ισραήλ δεν θα πλήξει ξανά το Κατάρ

16/09/2025
Έκτακτα μέτρα κατά της ευλογιάς αιγοπροβάτων – Το σχέδιο 10 ημερών

16/09/2025
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 16-09-2025

16/09/2025
Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου, 2025
Η Ρωσία στοχεύει σε νέο γύρο συνομιλιών με τις ΗΠΑ μέχρι το τέλος του φθινοπώρου

by anatolh kim
16/09/2025
in Κόσμος
Η Ρωσία ελπίζει ότι θα μπορέσει να προγραμματίσει έναν νέο γύρο συνομιλιών με τους εκπροσώπους των Ηνωμένων Πολιτειών αυτό το φθινόπωρο για να επιλύσει τις διαφορές στις σχέσεις τους, όπως δήλωσε ένας ανώτερος διπλωμάτης.

Η Ρωσία και οι ΗΠΑ είχαν πραγματοποιήσει δύο γύρους συνομιλιών στην Κωνσταντινούπολη, οι οποίοι ήταν κυρίως αφιερωμένοι στη διπλωματία και τη λειτουργία των πρεσβειών – ένας γύρος τον Φεβρουάριο και ο δεύτερος τον Απρίλιο. Και οι δύο πλευρές δήλωσαν ότι οι συνομιλίες σημείωσαν πρόοδο στα θέματα που συζητήθηκαν.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο ηγέτης του Κρεμλίνου Βλαντίμιρ Πούτιν συναντήθηκαν τον προηγούμενο μήνα στην Αλάσκα, αλλά αυτές οι συνομιλίες δεν οδήγησαν ακόμα σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ο οποίος διαρκεί πάνω από 3,5 χρόνια.

Ο Σεργκέι Ριαμπκόφ, αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων TASS ότι ένας από τους λόγους για την καθυστέρηση στην οργάνωση μιας νέας συνάντησης για διπλωματικά ζητήματα ήταν η επιθυμία και από τις δύο πλευρές να αποφύγουν την αποτυχία στην επίτευξη σημαντικών αποτελεσμάτων.

“Σε κάθε περίπτωση, αν μιλάμε για ένα χρονικό πλαίσιο, στοχεύουμε να προσπαθήσουμε να διοργανώσουμε μια τέτοια συνάντηση τουλάχιστον μέχρι το τέλος του φθινοπώρου,” δήλωσε ο Ριαμπκόφ στο TASS.

“Ο βασικός λόγος ήταν ότι δεν θέλαμε αυτή η συνάντηση να μην έχει ουσιαστική πρόοδο. Υπήρχε ο κίνδυνος να μείνουμε σε σημείο ακινησίας, χωρίς να σημειώσουμε πρόοδο,” δήλωσε ο Ριαμπκόφ στο TASS.

“Γι’ αυτό είναι καλύτερο, όσο έχουμε πολιτική βούληση και από τις δύο πλευρές, να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε παρασκηνιακά και ίσως να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια βάση για το επόμενο βήμα ή τα επόμενα βήματα, και όλα τα λογιστικά και οργανωτικά ζητήματα θα επιλυθούν γρήγορα.”

Στον δεύτερο γύρο συνομιλιών στην Κωνσταντινούπολη, η αμερικανική αποστολή πέρασε περίπου έξι ώρες στο ρωσικό προξενείο στο κέντρο της πόλης. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ είχε δηλώσει ότι η Ουκρανία δεν βρισκόταν στην ατζέντα.

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ανέφερε ότι η συνάντηση συνέχισε “την εποικοδομητική προσέγγιση” που είχε θεσπιστεί στις συνομιλίες του Φεβρουαρίου.

Πηγή: Reuters

