ΗΠΑ προς Ιράν στον ΟΗΕ: «Όλες οι επιλογές ανοικτές» – Καμπανάκι κινδύνου για την παγκόσμια οικονομία από τα κράτη της Μ. Ανατολής

Οι ΗΠΑ προειδοποίησαν ευθέως το Ιράν ότι «όλες οι επιλογές βρίσκονται στο τραπέζι», κατά τη διάρκεια έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, καθώς η ένταση μεταξύ των δύο χωρών παραμένει υψηλή, παρά τις δημόσιες προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ να εμφανιστεί διαλλακτικός.

Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι βρέθηκαν αντιμέτωποι στη Νέα Υόρκη, την ώρα που η Ουάσινγκτον κατηγορεί την Τεχεράνη για αιματηρή καταστολή των διαδηλώσεων, οι οποίες, σύμφωνα με ακτιβιστές, έχουν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 2.677 ανθρώπων.

Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Μάικ Γουόλτς, έστειλε σαφές μήνυμα προς την ιρανική ηγεσία: «Ο πρόεδρος Τραμπ είναι άνθρωπος της δράσης, όχι των ατελείωτων συζητήσεων που βλέπουμε στα Ηνωμένα Έθνη. Έχει καταστήσει σαφές ότι όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι για να σταματήσει η σφαγή».

Η τοποθέτησή του ήρθε ενώ το ενδεχόμενο αμερικανικών αντιποίνων για τους θανάτους των διαδηλωτών παραμένει ανοιχτό, αν και ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι η ένταση ίσως αποκλιμακώνεται, υποστηρίζοντας πως οι δολοφονίες φαίνεται να μειώνονται. Παρ’ όλα αυτά, οι διαδηλώσεις δείχνουν να έχουν καταπνιγεί, ενώ συνεχίζεται το μπλακάουτ στο διαδίκτυο και τις επικοινωνίες.

Σύμφωνα με διπλωματική πηγή, υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι από την Αίγυπτο, το Ομάν, τη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ προειδοποίησαν τις τελευταίες 48 ώρες τον Λευκό Οίκο ότι μια αμερικανική στρατιωτική επέμβαση θα αποσταθεροποιούσε την περιοχή και θα έπληττε σοβαρά την παγκόσμια οικονομία.

Από την πλευρά του ο αναπληρωτής πρέσβης του Ιράν στον ΟΗΕ, Χουσεΐν Νταρζί, κατηγόρησε ευθέως τις ΗΠΑ για «άμεση εμπλοκή στην κλιμάκωση της βίας», υποστηρίζοντας ότι η Ουάσινγκτον χρησιμοποιεί τη ρητορική των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως πρόσχημα για πολιτική αποσταθεροποίηση και πιθανή στρατιωτική επέμβαση.

Η έκτακτη συνεδρίαση ζητήθηκε από τις ΗΠΑ, οι οποίες κάλεσαν δύο Ιρανούς αντικαθεστωτικούς, τη δημοσιογράφο και ακτιβίστρια Μασίχ Αλινεντζάντ και τον πρώην πολιτικό κρατούμενο Αχμάντ Μπατέμπι, να καταθέσουν τις εμπειρίες τους.

Σε μια από τις πιο φορτισμένες στιγμές της συνεδρίασης, η Αλινεντζάντ απευθύνθηκε απευθείας στον Ιρανό εκπρόσωπο, καταγγέλλοντας ότι υπήρξαν τρεις απόπειρες δολοφονίας εναντίον της, ακόμη και έξω από το σπίτι της στη Νέα Υόρκη. Ο Ιρανός αξιωματούχος παρέμεινε ανέκφραστος, χωρίς να απαντήσει.

Ο Μπατέμπι περιέγραψε με ωμό τρόπο τα βασανιστήρια που υπέστη στις ιρανικές φυλακές, δηλώνοντας ότι μπορεί να δείξει στο Συμβούλιο τα σημάδια στο σώμα του. Και οι δύο κάλεσαν τη διεθνή κοινότητα να αναλάβει δράση για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν, ενώ ο Μπατέμπι απηύθυνε προσωπική έκκληση στον Τραμπ να μην «εγκαταλείψει» τον ιρανικό λαό.

Η Ρωσία ήταν το μόνο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας που υπερασπίστηκε τις ενέργειες της Τεχεράνης, καλώντας τις ΗΠΑ να σταματήσουν τις παρεμβάσεις.

Αυξάνεται ο αριθμό των νεκρών στις διαδηλώσεις

Οι εικόνες διαδηλώσεων από το Ιράν έχουν σχεδόν εξαφανιστεί, γεγονός που αποδίδεται στην εκτεταμένη παρουσία των δυνάμεων ασφαλείας. Στην Τεχεράνη, μάρτυρες αναφέρουν ότι οι δρόμοι εμφανίζονται ήρεμοι, χωρίς ίχνη ταραχών, ενώ οι πυροβολισμοί που ακούγονταν τις προηγούμενες νύχτες έχουν σταματήσει.

Σύμφωνα με οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων με έδρα τις ΗΠΑ, ο αριθμός των νεκρών έχει φτάσει τους 2.677, ο υψηλότερος που έχει καταγραφεί σε κύμα διαδηλώσεων στο Ιράν εδώ και δεκαετίες, θυμίζοντας την περίοδο της Ισλαμικής Επανάστασης του 1979. Το ιρανικό καθεστώς δεν έχει ανακοινώσει επίσημα στοιχεία.

Νέες κυρώσεις από τις ΗΠΑ

Την ίδια ώρα, η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε νέες κυρώσεις σε βάρος ανώτερων Ιρανών αξιωματούχων που κατηγορούνται για την καταστολή των διαδηλώσεων, οι οποίες ξέσπασαν στα τέλη του περασμένου μήνα λόγω της οικονομικής κρίσης και της κατάρρευσης του εθνικού νομίσματος. Αντίστοιχα μέτρα εξετάζουν και οι χώρες της G7, καθώς και η Ευρωπαϊκή Ένωση.

