Κατολίσθηση σε κάμπινγκ στη Νέα Ζηλανδία – Αναφορές για αγνοούμενους

Έρευνες για τον εντοπισμό αγνοουμένων, μεταξύ των οποίων και παιδιά, διεξάγουν οι αρχές στη Νέα Ζηλανδία μετά από κατολίσθηση σε κάμπινγκ στο Μάουντ Μάουνγκανούι, καθώς οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές και άφησαν χιλιάδες κατοίκους χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Η κατολίσθηση σημειώθηκε στις 9:30 π.μ. τοπική ώρα, σκεπάζοντας με πέτρες και χώμα τον χώρο του κάμπινγκ, ένα δημοφιλές τουριστικό σημείο στη βόρεια ακτή της Νέας Ζηλανδίας.

Μάρτυρες περιέγραψαν έντονο θόρυβο και καταστροφή οχημάτων και υποδομών, όπως ντουζιέρες και τροχόσπιτα οικογενειών.

οι αρχές ανέφεραν ότι ο αριθμός των αγνοούμενων είναι μονοψήφιος και υπάρχει η ελπίδα ότι κάποιοι μπορεί να βρεθούν ζωντανοί. Ο επικεφαλής της Πυροσβεστικής, τόνισε ότι εντοπίστηκαν σημάδια ζωής μέσα στα συντρίμμια, αλλά οι διασώστες αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν λόγω κινδύνου νέας κατολίσθησης.

Ο Υπουργός Διαχείρισης Έκτακτων Αναγκών, δήλωσε ότι μεταξύ των αγνοούμενων βρίσκονται και παιδιά και ότι χρησιμοποιούνται ελικόπτερα για την αναζήτηση και τη διάσωσή τους.

Παράλληλα, κατολισθήσεις και πλημμύρες σημειώθηκαν και σε άλλες περιοχές, όπως Papamoa, όπου αγνοούνται δύο άτομα, ενώ ένας ακόμη άνθρωπος αγνοείται βόρεια του Όκλαντ αφού παρασύρθηκε από νερό με το όχημά του.

Οι αρχές καλούν τους κατοίκους να παραμείνουν σε εγρήγορση και να ακολουθούν τις οδηγίες ασφαλείας, καθώς οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται.

