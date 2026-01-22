Κατολίσθηση σε κάμπινγκ στη Νέα Ζηλανδία – Αναφορές για αγνοούμενους

22/01/2026

22/01/2026
Ποιοι νέοι συνταξιούχοι θα λάβουν υψηλότερες αποδοχές
22/01/2026

Ποιοι νέοι συνταξιούχοι θα λάβουν υψηλότερες αποδοχές

22/01/2026
Κόστα Ρίκα – Προεδρικές εκλογές: Μεγάλο προβάδισμα στην πρόθεση ψήφου για την υποψήφια της δεξιάς Φερνάντες
22/01/2026

Κόστα Ρίκα – Προεδρικές εκλογές: Μεγάλο προβάδισμα στην πρόθεση ψήφου για την υποψήφια της δεξιάς Φερνάντες

22/01/2026

Το ντόμινο που φοβάται η Τουρκία
22/01/2026

Το ντόμινο που φοβάται η Τουρκία

22/01/2026
Τραμπ: Πλαίσιο συμφωνίας με το ΝΑΤΟ για τη Γροιλανδία – Συνεργασία σε «Χρυσό Θόλο» και ορυκτά
22/01/2026

Τραμπ: Πλαίσιο συμφωνίας με το ΝΑΤΟ για τη Γροιλανδία – Συνεργασία σε «Χρυσό Θόλο» και ορυκτά

22/01/2026
Πακιστάν: Στους 55 οι νεκροί από πυρκαγιά σε εμπορικό κέντρο
22/01/2026

Πακιστάν: Στους 55 οι νεκροί από πυρκαγιά σε εμπορικό κέντρο

22/01/2026
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 22-01-2026
22/01/2026

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 22-01-2026

22/01/2026
ΕΣΠΑ
Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου, 2026
Κατολίσθηση σε κάμπινγκ στη Νέα Ζηλανδία – Αναφορές για αγνοούμενους

by anatolh kim
22/01/2026
in Κόσμος
Έρευνες για τον εντοπισμό αγνοουμένων, μεταξύ των οποίων και παιδιά, διεξάγουν οι αρχές στη Νέα Ζηλανδία μετά από κατολίσθηση σε κάμπινγκ στο Μάουντ Μάουνγκανούι, καθώς οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές και άφησαν χιλιάδες κατοίκους χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Η κατολίσθηση σημειώθηκε στις 9:30 π.μ. τοπική ώρα, σκεπάζοντας με πέτρες και χώμα τον χώρο του κάμπινγκ, ένα δημοφιλές τουριστικό σημείο στη βόρεια ακτή της Νέας Ζηλανδίας.

Μάρτυρες περιέγραψαν έντονο θόρυβο και καταστροφή οχημάτων και υποδομών, όπως ντουζιέρες και τροχόσπιτα οικογενειών.

οι αρχές ανέφεραν ότι ο αριθμός των αγνοούμενων είναι μονοψήφιος και υπάρχει η ελπίδα ότι κάποιοι μπορεί να βρεθούν ζωντανοί. Ο επικεφαλής της Πυροσβεστικής, τόνισε ότι εντοπίστηκαν σημάδια ζωής μέσα στα συντρίμμια, αλλά οι διασώστες αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν λόγω κινδύνου νέας κατολίσθησης.

Ο Υπουργός Διαχείρισης Έκτακτων Αναγκών, δήλωσε ότι μεταξύ των αγνοούμενων βρίσκονται και παιδιά και ότι χρησιμοποιούνται ελικόπτερα για την αναζήτηση και τη διάσωσή τους.

Παράλληλα, κατολισθήσεις και πλημμύρες σημειώθηκαν και σε άλλες περιοχές, όπως Papamoa, όπου αγνοούνται δύο άτομα, ενώ ένας ακόμη άνθρωπος αγνοείται βόρεια του Όκλαντ αφού παρασύρθηκε από νερό με το όχημά του.

Οι αρχές καλούν τους κατοίκους να παραμείνουν σε εγρήγορση και να ακολουθούν τις οδηγίες ασφαλείας, καθώς οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται.
www.real.gr

Add New Playlist

