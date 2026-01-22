Κόστα Ρίκα – Προεδρικές εκλογές: Μεγάλο προβάδισμα στην πρόθεση ψήφου για την υποψήφια της δεξιάς Φερνάντες

Με σημαντικό προβάδισμα στις προτιμήσεις των ψηφοφόρων ενόψει των προεδρικών εκλογών της Κόστα Ρίκα στις 1 Φεβρουαρίου φαίνεται να προηγείται η συντηρητική υποψήφια Λάουρα Φερνάντες.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση που δημοσιοποιήθηκε χθες, η Φερνάντες συγκεντρώνει 40% στις προθέσεις ψήφου, ποσοστό που θα μπορούσε να της εξασφαλίσει την εκλογή ήδη από τον πρώτο γύρο.

Η υποψήφια του κυβερνώντος κόμματος PPSO (Partido Pueblo Soberano, «Κόμμα του Κυρίαρχου Λαού») φαίνεται να απολαμβάνει ευρεία στήριξη, όπως καταγράφεται στην έρευνα που διενεργήθηκε από το δημόσιο πανεπιστήμιο της χώρας.

Οι αντίπαλοί της, ο κεντρώος Άλβαρο Ράμος (8%), η σοσιαλδημοκράτισσα Κλαούδια Ντόμπλες (5%) και ο αριστερός Αριέλ Ρόμπλες (4%) βρίσκονται, κατά τα ευρήματα της έρευνας, σε μεγάλη απόσταση.

Η κ. Φερνάντες, 39 ετών, διατελέσασα υπουργός Σχεδιασμού και Οικονομικής Πολιτικής και υπουργός Προεδρίας, αύξησε το ποσοστό της κατά δέκα μονάδες σε σύγκριση με την προηγούμενη δημοσκόπηση του ίδιου θεσμού, τον Δεκέμβριο, ενώ το ποσοστό των αναποφάσιστων μειώθηκε από το 45% στο 32% το ίδιο διάστημα.

Η πολιτική επιστήμονας και πρώην υπουργός του απερχόμενου προέδρου Ροδρίγο Τσάβες διαβεβαιώνει πως θα συνεχίσει την σκληρή πολιτική του έναντι της βίας που συνδέεται με τη διακίνηση ναρκωτικών, εμπνευσμένη από τον «πόλεμο» κατά των συμμοριών του προέδρου του Ελ Σαλβαδόρ, του Ναγίμπ Μπουκέλε.

Για πολύ καιρό από τις πιο ασφαλείς χώρες της κεντρικής Αμερικής, η Κόστα Ρίκα είδε τον δείκτη των ανθρωποκτονιών να απογειώνεται, σχεδόν να διπλασιάζεται τα τελευταία χρόνια. Σταθερός γύρω στους 11 βίαιους θανάτους ανά 100.000 κατοίκους μεταξύ 2014 και 2021, έσπασε ρεκόρ φθάνοντας τους 18 ανά 100.000 το 2023, κατά δεδομένα της Παγκόσμιας Τράπεζας και του ΟΗΕ. Η έξαρση των ανθρωποκτονιών συνδέεται με την ακμή της διακίνησης ναρκωτικών, καθώς κοσταρικανά λιμάνια μετατράπηκαν σε κόμβους για τη μεταφορά κοκαΐνης προς διεθνείς αγορές.

Η δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε χθες έγινε σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.132 ψηφοφόρων τηλεφωνικά από τη 12η ως τη 15η Ιανουαρίου. Το περιθώριο στατιστικού σφάλματος είναι ±5%, σύμφωνα με τους επιστημονικούς υπευθύνους της.

