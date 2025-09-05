Κούβα: Ιταλός κατηγορείται πως χτύπησε εσκεμμένα με το αυτοκίνητό του 9 άτομα – Νεκρή 35χρονη μητέρα

Κούβα: Ιταλός κατηγορείται πως χτύπησε εσκεμμένα με το αυτοκίνητό του 9 άτομα – Νεκρή 35χρονη μητέρα

05/09/2025
Ο Τραμπ μείωσε στο 15% τους τελωνειακούς δασμούς στα αυτοκίνητα που εισάγονται από την Ιαπωνία

05/09/2025
Αργεντινή: Το κοινοβούλιο ακύρωσε το βέτο του στον νόμο για τους ανάπηρους – Πολιτική ήττα για τον πρόεδρο Μιλέι

05/09/2025
ΗΠΑ: Προκλητική ενέργεια η υπέρπτηση δύο αεροσκαφών της Βενεζουέλας πάνω από πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού

05/09/2025
Απολογισμός της χθεσινής φωτιάς στην Ελούντα

05/09/2025
Η Ρωσία κατηγορεί τους Ευρωπαίους πως «εμποδίζουν» την επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία

05/09/2025
ΗΠΑ: Εφετείο αποφασίζει ότι το «Αλκατράζ με Αλιγάτορες» μπορεί να παραμείνει ανοιχτό

05/09/2025
Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου, 2025
Κούβα: Ιταλός κατηγορείται πως χτύπησε εσκεμμένα με το αυτοκίνητό του 9 άτομα – Νεκρή 35χρονη μητέρα

by anatolh kim
05/09/2025
in Κόσμος
Πενηνταεξάχρονος Ιταλός κατηγορείται πως χτύπησε «εσκεμμένα» εννιά ανθρώπους ενώ βρισκόταν στο τιμόνι αυτοκινήτου στην Κούβα, προκαλώντας τον θάνατο γυναίκας, ανέφερε χθες Πέμπτη η γενική εισαγγελία στη νήσο υπό κομμουνιστική κυβέρνηση.

Ο οδηγός φέρεται να χτύπησε τους 9 ανθρώπους σε «διάφορες τοποθεσίες» στο κέντρο της Αβάνας νωρίς το πρωί της Δευτέρας 25ης Αυγούστου, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Το συμβάν, που έχει προκαλέσει αγανάκτηση σε πολλούς Κουβανούς, είχε αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της 35χρονη μητέρα τριών παιδιών και να χρειαστούν νοσηλεία τα υπόλοιπα οκτώ θύματα, διευκρίνισε η εισαγγελία σε ανακοίνωσή της.

Ο ιταλός υπήκοος, μόνιμος κάτοικος Κούβας, έχει προφυλακιστεί.

Τα τροχαία ατυχήματα έχουν αυξηθεί στην πρωτεύουσα της Κούβας το τελευταίο διάστημα, λόγω της κακής κατάστασης των δρόμων και πολλών οχημάτων, όμως τραγωδίες αυτού του είδους είναι πολύ σπάνιες στη νήσο.
www.real.gr

No Result
View All Result

