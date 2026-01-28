Μινεσότα: Άνδρας ψέκασε με άγνωστη ουσία τη βουλευτή των Δημοκρατικών Ιλχάν Ομάρ

28/01/2026
28/01/2026
28/01/2026

28/01/2026
28/01/2026
28/01/2026
28/01/2026
Μινεσότα: Άνδρας ψέκασε με άγνωστη ουσία τη βουλευτή των Δημοκρατικών Ιλχάν Ομάρ

by anatolh kim
28/01/2026
in Κόσμος
Άνδρας επιτέθηκε στη Δημοκρατική βουλευτή των ΗΠΑ Ιλχάν Ομάρ στη Μινεάπολη την Τρίτη, ψεκάζοντας προς το μέρος της άγνωστη ουσία με σύριγγα, πριν ακινητοποιηθεί από την ασφάλεια και συλληφθεί από την αστυνομία.

Κατά την επίθεση, ο άνδρας που φορούσε μαύρο μπουφάν πλησίασε την βουλευτή ενώ εκείνη μιλούσε για την κατάργηση της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) και την παραίτηση της υπουργού Εσωτερικής Ασφαλείας, Κρίστι Νόεμ, θέματα που ήδη έχουν προκαλέσει πολιτική ένταση στην περιοχή.

Κάποιοι από τους παρευρισκόμενους είπαν ότι η ουσία είχε δυσάρεστη, όξινη μυρωδιά, παρότι δεν έχει επιβεβαιωθεί τι ακριβώς ήταν.

Σύμφωνα με τις αναφορές, η Ιλχάν Ομάρ δεν τραυματίστηκε σοβαρά από την επίθεση και επέλεξε να συνεχίσει την ομιλία της παρά το περιστατικό. Δημοσιογράφοι ανέφεραν ότι ενώ υπήρχαν εκκλήσεις να αποχωρήσει και να εξεταστεί, εκείνη παρέμεινε στο βήμα και συνέχισε τις τοποθετήσεις της.

Πηγή: Associated Press

