Σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία: Τα αναπάντητα ερωτήματα και οι συγκλονιστικές μαρτυρίες

Τριήμερο εθνικό πένθος στην Ισπανία για τη σιδηροδρομική τραγωδία στην πόλη Αδαμούθ, με τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ να υπόσχεται μια «ενδελεχή και απολύτως διαφανή» έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 40 ανθρώπους.

Η τραγωδία συνέβη όταν το τρένο της ιδιωτικής εταιρείας Iryo, που εκτελούσε το δρομολόγιο από τη Μάλαγα προς τη Μαδρίτη, εκτροχιάστηκε, προκαλώντας την πρόσκρουση με διερχόμενο τρένο από την αντίθετη κατεύθυνση. Το τρένο της Iryo, μόλις τεσσάρων ετών και έπειτα από πρόσφατη επιθεώρηση την περασμένη εβδομάδα, εκτροχιάστηκε σε λιγότερο από 20 δευτερόλεπτα, πριν το σύστημα ασφαλείας προλάβει να αντιδράσει και να το σταματήσει. Η σύγκρουση με το δεύτερο τρένο της δημόσιας εταιρείας RENFE ήταν σφοδρή. Τα δύο πρώτα βαγόνια του δεύτερου τρένου έπεσαν σε χαντάκι, προκαλώντας τον θάνατο αρκετών ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων άλλων.

Συνολικά, 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη σύγκρουση, ενώ υπάρχουν αναφορές και για δεκάδες αγνοούμενους κάτω από τα κατεστραμμένα βαγόνια.

Πολλά είναι τα αναπάντητα ερωτήματα για τα αίτια του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος, καθώς η γραμμή είχε προσφάτως ανακαινιστεί, με τις εργασίες αναβάθμισης να έχουν ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2025.

Το τρένο της Iryo ήταν καινούργιο – τεσσάρων ετών – ενώ είχε περάσει από επιθεώρηση μόλις την περασμένη Πέμπτη. Τα πρώτα στοιχεία δεν δείχνουν ότι τα τρένα κινούνταν με υπερβολική ταχύτητα, ενώ το σύστημα που ενεργοποιεί τον αυτόματο πιλότο σε περίπτωση που ο οδηγός δεν έχει τον έλεγχο, φέρεται να λειτούργησε.

Ο πρόεδρος των ισπανικών σιδηροδρόμων έχει ήδη κάνει κάποιες πρώτες δηλώσεις, σύμφωνα με τις οποίες η τραγωδία φέρεται να σχετίζεται είτε με τον εξοπλισμό κίνησης του τρένου, το οποίο εκτροχιάστηκε είτε με τις γραμμές του τρένου.

Από την άλλη, η Ένωση Μηχανοδηγών από τον περασμένο Αύγουστο προειδοποιούσε για φθορές και προβλήματα στις ράγες.

Όσον αφορά το σύστημα ασφαλείας – το οποίο λειτουργεί – φρενάρει και σταματά αυτομάτως το τρένο μέσα σε 20 δευτερόλεπτα, όταν υπάρχει οτιδήποτε πάνω στις γραμμές.

Πιθανόν να μην πρόλαβε να λειτουργήσει, καθώς όλα έγιναν σε λιγότερο από 20 δευτερόλεπτα.

Έναν φθαρμένο αρμό βρήκαν στις σιδηροτροχιές οι ειδικοί

Οι ειδικοί που ερευνούν τα αίτια της σιδηροδρομικής τραγωδίας βρήκαν έναν σπασμένο αρμό στις σιδηροτροχιές, σύμφωνα με μια πηγή που ενημερώθηκε για τα αρχικά ευρήματα.

Οι τεχνικοί που έσπευσαν στο σημείο και αναλύουν τις ράγες είδαν κάποια φθορά στον αρμό (τον λεγόμενο αμφιδέτη) που ενώνει δύο σιδηροδρομικές ράγες και αυτό δείχνει ότι το πρόβλημα υπήρχε εδώ και κάποιο καιρό, είπε η πηγή. Διαπίστωσαν ότι ο ελαττωματικός αμφιδέτης δημιουργούσε ένα κενό ανάμεσα στα δύο τμήματα της σιδηροτροχιάς, το οποίο διευρύνθηκε καθώς τα τρένα συνέχιζαν να την χρησιμοποιούν, αναφέρει σε αποκλειστικό ρεπορτάζ του το πρακτορείο Reuters.

Η πηγή, που ζήτησε να μην κατονομαστεί επειδή το θέμα είναι πολύ ευαίσθητο, είπε ότι οι τεχνικοί πιστεύουν πως ο ελαττωματικός αρμός είναι το κλειδί για να βρεθεί η ακριβής αιτία του δυστυχήματος. Η Επιτροπή Έρευνας Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων (CIAF) της Ισπανίας, που έχει αναλάβει την έρευνα, δεν απάντησε στο αίτημα για κάποιο σχόλιο.

Το χρονικό της τραγωδίας

Και στα δύο τρένα επέβαιναν γύρω στα 500 άτομα. Διακόσια ενενήντα τέσσερα στον συρμό της ιδιωτικής εταιρείας Iryo, από τη Μάλαγα στη Μαδρίτη και 187 στον συρμό της δημόσιας εταιρείας RENFE που είχε ξεκινήσει από την Μαδρίτη προς την Ουέλβα.

Είναι οκτώ παρά τέταρτο το βράδυ. Το τρένο από τη Μάλαγα προς τη Μαδρίτη εκτροχιάζεται κοντά στην πόλη Αδαμούθ.Τα τρία τελευταία βαγόνια πέφτουν στις ράγες της απέναντι γραμμής.

Μόλις 20 δευτερόλεπτα μετά, άλλη αμαξοστοιχία προς την νότια πόλη Ουέλβα που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση, προσκρούει με σφοδρότητα πάνω στα εκτροχιασμένα βαγόνια.

Η σύγκρουση σφοδρή, τα δύο πρώτα βαγόνια του δεύτερου τρένου πέφτουν σε χαντάκι, πολλοί επιβάτες σκοτώνονται επί τόπου, οι τραυματίες, δεκάδες. Επικρατεί πανικός. Οι επιβάτες των πρώτων βαγονιών της εκτροχιασμένης αμαξοστοιχίας βγαίνουν μόνοι τους έξω.

Μέλη σωστικών συνεργείων που έσπευσαν στο σημείο προσπαθούν να καθησυχάσουν τους επιβάτες.

Οι πυροσβέστες περιγράφουν εφιαλτικές σκηνές.

«Προτεραιότητά μας όταν φτάσαμε στο σημείο ήταν να ανασύρουμε όσους ήταν ζωντανοί […] Από ένα σημείο καταφέραμε να ανασύρουμε μόνο δύο ζωντανούς […] Ήμασταν αναγκασμένοι να αντικρίσουμε φρικτό θέαμα. Παιδιά, ενήλικες, νεαρούς…», ανέφερε ο διευθυντής της Ειδικής Ομάδας Καταστροφών της Πυροσβεστικής, Άνχελ Ουθέδα.

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες

Συνταρακτικές και οι μαρτυρίες όσων βγήκαν σώοι από τα εκτροχιασμένα βαγόνια.

«Βλέπαμε ανθρώπινα μέλη, δεν ήταν άνθρωποι πιά, βλέπαμε κομμάτια από χέρια. Ο άνδρας μου είδε ένα νεκρό παιδί μέσα στο βαγόνι. Ήταν ένα θέαμα που δεν ήθελε να αντικρίσει ποτέ, βρήκε μέσα ένα νεκρό παιδί, ένα άλλο παιδί έψαχνε την μητέρα του», είπε μια επιβάτης.

Η Ροθία Φλόρες, επιβάτιδα του νότιου τρένου, λέει: «Εκτοξευτήκαμε στον αέρα. Ευτυχώς είμαι καλά, αλλά υπήρχαν πολλοί άλλοι χειρότερα». Άλλοι επιβάτες περιέγραψαν πώς αναγκάστηκαν να βγουν από τα παράθυρα ή ακόμα και από τη στέγη των τρένων για να σωθούν. «Το μόνο που άκουγα ήταν φωνές και το σκοτάδι να μας περιβάλλει», δήλωσε μια γυναίκα που έσωσε τη ζωή της με τη βοήθεια άλλων επιβατών. «Είχα μπροστά μου τραυματίες που ήξερα ότι δεν θα τα καταφέρουν, αλλά δεν μπορούσα να κάνω τίποτα», πρόσθεσε συγκινημένη.

