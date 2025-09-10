UNESCO: Ραγδαία αύξηση επιθέσεων σε σχολεία το 2024 – Τουλάχιστον 1.265 καταγεγραμμένα περιστατικά

Κατά 44% αυξήθηκαν το 2024 οι επιθέσεις εναντίον σχολείων, σύμφωνα με ανακοίνωση της UNESCO που δόθηκε στη δημοσιότητα την Τρίτη.

Η Οργάνωση Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό κατήγγειλε τη «δραματική» κλιμάκωση της βίας κατά εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ιδιαίτερα σε εμπόλεμες ζώνες όπως η Ουκρανία και η Γάζα.

Η UNESCO κατέγραψε συνολικά 1.265 επιθέσεις εναντίον σχολείων μέσα στο 2024, ενώ εξέφρασε ιδιαίτερη ανησυχία για τη συχνότερη χρήση σχολικών εγκαταστάσεων για στρατιωτικούς σκοπούς —μια πρακτική που, όπως επισημαίνει, συνιστά παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

Τα στοιχεία αφορούν όλο τον πλανήτη, όμως είναι «πολύ πιο ανησυχητικά» για τις περιοχές όπου μαίνονται πόλεμοι ή κρίσεις, πρωτίστως «την Ουκρανία, την Εγγύς Ανατολή και ειδικά τη Γάζα, τη Μιανμάρ, την Αϊτή και το Αφγανιστάν», εξήγησε.

Η UNESCO σημείωσε πως αναλαμβάνει πρωτοβουλίες σε συντονισμό με εταίρους της για να δοθούν «εκπαιδευτικές λύσεις σε 31 χώρες» και να προσφερθεί υλική και ψυχοκοινωνική βοήθεια σε μαθητές και μαθήτριες και στο εκπαιδευτικό προσωπικό στο Αφγανιστάν, στη Γάζα, στο Σουδάν, στη Συρία και στην Ουκρανία. Ωστόσο, συμπλήρωσε, «τίποτε δεν μπορεί να αντικαταστήσει την υποχρέωση της συμμόρφωσης προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο».

