Χορήγηση μονάδας αίματος σε λάθος ασθενή έγινε στην Ευρωκλινική Αθηνών. Το περιστατικό έγινε άμεσα αντιληπτό και η διαδικασία διεκόπη.

Ο ασθενής είναι καλά στην υγεία του και παρακολουθείται στενά, αναφέρει ανακοίνωση της Ευρωκλινικής.

Στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

Σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες, σε έκτακτη μετάγγιση σε ασθενή της κλινικής μας και κατά παρέκκλιση των αυστηρών διαδικασιών που εφαρμόζουμε, ξεκίνησε χορήγηση μονάδας αίματος που προοριζόταν για άλλον ασθενή. Το περιστατικό έγινε άμεσα αντιληπτό και η διαδικασία διεκόπη χωρίς καθυστέρηση.

Ο ασθενής είναι καλά στην υγεία του, παρακολουθείται στενά από την ιατρική μας ομάδα και δεν διατρέχει κίνδυνο.

Η κλινική έχει ενημερώσει και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές.

Η ασφάλεια και η φροντίδα των ασθενών μας αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και αντιμετωπίζεται με τη μέγιστη σοβαρότητα από το σύνολο του προσωπικού μας.