Αναμετρήσεις στα περισσότερα πρωταθλήματα της ΕΚΑΣΚ υπάρχουν αυτό το… τριήμερο, με υποχρεώσεις για τις ομάδες του Άγιος Νικόλαος Europlan και του ΑΟΚ Ιεράπετρας στις κατηγορίες τους.

Εφήβων Α΄

Την Κυριακή στις 16:00, στο κλειστό «Μάρκος Φωνιαδάκης», ο ΑΟΚ Ιεράπετρας θα υποδεχθεί τον Ηρόδοτο για την 13η αγωνιστική της κατηγορίας Εφήβων Α΄. Η αναμέτρηση αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για τους Ιεραπετρίτες να πάρουν τη νίκη, καθώς παρουσιάζουν μέχρι στιγμής καλύτερη πορεία και σταθερότητα στο πρωτάθλημα.

Ο ΑΟΚΙ θα επιδιώξει να εκμεταλλευτεί την έδρα και να πάρει μια νίκη που θα επιβεβαιώσει την αγωνιστική της δυναμική και την ανωτερότητά της στο φετινό πρωτάθλημα. Η συγκέντρωση, η πειθαρχία και η αποφασιστικότητα θα είναι τα κλειδιά για την επίτευξη του στόχου απέναντι σε έναν αντίπαλο που επίσης έχει δείξει την ποιότητά του. Το παιχνίδι αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς η νίκη θα δώσει επιπλέον ώθηση και ψυχολογία στην ομάδα του ΑΟΚ Ιεράπετρας, ενισχύοντας την προσπάθειά της να παραμείνει ψηλά στην βαθμολογία.

Παρασκευή

19:00, Ρέθυμνο: Ρέθυμνο BC –Ηρόδοτος

Κυριακή

11:30, Λίντο: Εργοτέλης – AOK Χανιά

13:30, Λίντο: Ανδρογέας– ΟΑ Χανιών

16:00, Χανίων: ΑΟ Κύδων – Ηράκλειο

16:00, Ιεράπετρας: ΑΟΚ Ιεράπετρα –Ηρόδοτος

14:00, Κλειστό Περιβολία Ρέθυμνο: Ρέθυμνο BC – ΟΦΗ

Εφήβων Β΄

Η 13η αγωνιστική της κατηγορίας Εφήβων Α φέρνει ένα από τα πιο καθοριστικά παιχνίδια της σεζόν για τον Άγιος Νικόλαος Europlan. Την Κυριακή στις 12:00, στο κλειστό των Περιβολίων, οι «κυανόλευκοι» θα αντιμετωπίσουν την Ακαδημία BC, σε ένα παιχνίδι που μπορεί να κρίνει την πρώτη θέση στη βαθμολογία.

Η αναμέτρηση έχει χαρακτήρα «τελικού», καθώς η Ακαδημία BC είναι η μοναδική ομάδα που έχει νικήσει μέχρι στιγμής τον Άγιο Νικόλαο, με σκορ 68-62. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει μόνο τη νίκη ως στόχο, αλλά και την ανάκτηση της διαφοράς των έξι πόντων για να εξασφαλίσει πλεονέκτημα σε περίπτωση διαφαινόμενης ισοβαθμίας στη βαθμολογία.

Η ομάδα του Χρήστου Μαυρόπουλου πηγαίνει στο παιχνίδι αποφασισμένη, με ψυχολογία και συγκέντρωση, γνωρίζοντας ότι η νίκη θα αποτελέσει κρίσιμο βήμα για την κατάκτηση της κορυφής. Το παιχνίδι απαιτεί προσοχή, πειθαρχία και πλήρη εκμετάλλευση κάθε ευκαιρίας, καθώς η Ακαδημία BC είναι μια ισχυρή και δυνατή ομάδα, με την οποία η αναμέτρηση αναμένεται να είναι σκληρή και συναρπαστική.

Κυριακή

14:00, Αλικαρνασσού: Ηρόδοτος 2 – Πεδιάδα ΑΟΧ

17:00, Ταυρωνίτη: ΑΕ Πλατανιάς – Αναγέννηση

12:00, Κλειστό Περιβολία Ρέθυμνο: Ακαδημία BC – Αγ. Νικόλαος Καλαθοσφαίριση

14:00, Χανίων: ΑΟΚ Χανιά 2 – Ηράκλειο 2

Παίδων Α΄

Ο ΑΟΚ Ιεράπετρας για την 13η αγωνιστική της κατηγορίας Παίδων Α’, θα υποδεχθεί το Σάββατο στις 17:00 στο κλειστό «Μάρκος Φωνιαδάκης» την Ακαδημία BC. Η ομάδα της Ιεράπετρας πηγαίνει στην αναμέτρηση με στόχο να εκμεταλλευτεί την έδρα της και να πετύχει την πρώτη νίκη της σεζόν.

Οι παίκτες της καλούνται να εμφανιστούν συγκεντρωμένοι και αποφασισμένοι, δίνοντας τον καλύτερό τους εαυτό για να αξιοποιήσουν κάθε ευκαιρία και να φτάσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Το παιχνίδι αποτελεί μια ακόμη σημαντική ευκαιρία για την ομάδα να βελτιώσει την απόδοσή της και να κλείσει θετικά τις υποχρεώσεις της πριν το τέλος της χρονιάς.

Σάββατο

14:00, Λίντο: Ηράκλειο– AOK Χανιά

12:00, Αλικαρνασσού: ΟΦΗ – Ηρόδοτος

17:00, Χανίων: Κύδων – Ανδρογέας

17:00, Ιεράπετρας: ΑΟΚ Ιεράπετρα – Ακαδημία BC

18:00, Κλειστό Περιβολία Ρέθυμνο: Ρέθυμνο BC – Εργοτέλης

07/01/2026, 14:30, Λίντο: Ανδρογέας– Ηρόδοτος

Παίδων Β΄

Ο Άγιος Νικόλαος Europlan υποδέχεται το Σάββατο στις 17:00 την Άσκηση στη 13η αγωνιστική του Β’ ομίλου των Παίδων Β, ο, σε ένα παιχνίδι που κρύβει παγίδες απέναντι σε έναν αξιόλογο αντίπαλο. Οι «κυανόλευκοι» προσεγγίζουν την αναμέτρηση με σοβαρότητα και συγκέντρωση, στόχος τους να διατηρήσουν τον αήττητο χαρακτήρα τους και να παραμείνουν στην κορυφή της βαθμολογίας.

Η ομάδα των Ζαχαρία Πάγκαλου και Διονύση Μουλιανιτάκη, γνωρίζει ότι η προσοχή σε κάθε λεπτομέρεια και η σωστή εκτέλεση του αγωνιστικού πλάνου είναι τα κλειδιά για να εξασφαλίσει το αποτέλεσμα, ώστε ο Άγιος Νικόλαος Europlan να επιβεβαιώσει τη φετινή του σταθερότητα και να δείξει ότι παραμένει η καλύτερη ομάδα του ομίλου.

Το παιχνίδι αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς η νίκη θα διατηρήσει την ομάδα στην κορυφή και θα ενισχύσει την ψυχολογία των νεαρών αθλητών ενόψει των υπολοίπων αγωνιστικών.

Μία απαιτητική αποστολή περιμένει τον ΑΟΚ Ιεράπετρας 2 το Σάββατο στις 18:00, στο κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ηρόδοτο 2. Παρά την δυσκολία του αγώνα, η ομάδα της Ιεράπετρας πηγαίνει αποφασισμένη να διεκδικήσει τις πιθανότητές της και να δώσει τον καλύτερο δυνατό αγώνα. Η συγκέντρωση και η πειθαρχία θα είναι τα κλειδιά για να αντιμετωπίσουν έναν ισχυρό αντίπαλο, ενώ η σωστή εκτέλεση του πλάνου μπορεί να τους δώσει ευκαιρίες για θετικό αποτέλεσμα.

Σάββατο

14:00, Αλικαρνασσού: Ανδρογέας 2 – Πεδιάδα ΑΟΧ

18:00, Αλικαρνασσού: Ηρόδοτος 2 – ΑΟΚ Ιεράπετρα 2

16:00, Αρκαλοχωρίου: ΟΦΗ 2 –Αναγέννηση

17:00, Αγ. Νικολάου: Αγ. Νικόλαος Καλαθοσφαίριση – Άσκηση

Α Όμιλος

Σάββατο

16:00, Αλικαρνασσού: Ηράκλειο 2 – ΑΟΚ Χανιά 2

14:00, Ακρωτηρίου: ΑΟ Ακρωτηρίου – ΟΦΗ 3

14:00, Σούδας: Χανιά BC – Κύδων 2

14:00, Κλειστό Περιβολία Ρέθυμνο: Ακαδημία BC – ΟΑΧ 1

16:00, Κλειστό Περιβολία Ρέθυμνο: Ρέθυμνο ΒC 2 – ΟΑΧ 2

Κορασίδων

Κυριακή

12:00, Χανίων: ΑΟ Κύδων – ΑΕ Πλατανιάς

ΟΦΗ – Ηράκλειο Αναβολή λόγω rising stars

Ηρόδοτος – Αρκάδι Αναβολή λόγω rising stars

Νεανίδων

Αναβολή λόγω rising stars

Πλατανιάς – ΟΦΗ

Ηρόδοτος – Ηράκλειο

Γυναικών

Αναβολή λόγω rising stars

Ηρόδοτος – Αρκάδι