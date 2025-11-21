Υποχρεώσεις για όλες τις αγωνιστικές ομάδες του Άγιος Νικόλαος Europlan και του ΑΟΚ Ιεράπετρας υπάρχουν στο πρόγραμμα του σαββατοκύριακου για τις κατηγορίες της ΕΚΑΣΚ.

Εφήβων Α

Ένα ιδιαίτερα δυνατό και ενδιαφέρον παιχνίδι περιμένει τον ΑΟΚ Ιεράπετρας, ο οποίος την Κυριακή στις 19:00 αντιμετωπίζει τον Εργοτέλη στο Λίντο, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Εφήβων Α’. Οι δύο ομάδες έχουν παρουσιάσει έως τώρα παρόμοια πορεία, γεγονός που προδιαθέτει για μια αμφίρροπη και ανταγωνιστική αναμέτρηση.

Ο ΑΟΚ Ιεράπετρας θέλει να δείξει συνέπεια και συγκέντρωση σε άμυνα και επίθεση, γνωρίζοντας ότι απέναντί του θα βρει έναν αντίπαλο με παρόμοιες δυνατότητες και ισορροπημένη εικόνα στο παρκέ. Από την άλλη, ο Εργοτέλης, που παραδοσιακά εμφανίζεται δυνατός στην έδρα του, θα επιδιώξει να αξιοποιήσει τον ρυθμό και την ενέργεια των παικτών του για να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά του.

Όλα δείχνουν πως το παιχνίδι θα κριθεί στις λεπτομέρειες, με τις δύο ομάδες να στοχεύουν σε μια νίκη που μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στη συνέχεια του πρωταθλήματος.

Το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής (Κυριακή):

ΒΑΚ,14:00:AOK Χανιά – ΟΦΗ

Περιβόλια, 18:00: Ρέθυμνο BC – Ηράκλειο

Λιντο, 19:00: Εργοτέλης– ΑΟΚ Ιεράπετρα

Λιντο, 14:00: Ανδρογέας– ΑΟ Κύδων

Χανιών, 14:00: ΟΑ Χανίων –Ηρόδοτος

Εφήβων Β΄

Ένα ενδιαφέρον και κομβικό παιχνίδι για τη συνέχεια του πρωταθλήματος θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 15:00 στο κλειστό του Αγίου Νικολάου, όπου ο Άγιος Νικόλαος Europlan υποδέχεται την Πεδιάδα για την 9η αγωνιστική. Οι γηπεδούχοι συνεχίζουν στην κορυφή της βαθμολογίας, έχοντας δείξει σταθερότητα και αποτελεσματικότητα στις εμφανίσεις τους.

Ωστόσο, η ομάδα της Χερσονήσου πραγματοποιεί επίσης μια πολύ καλή πορεία μέχρι στιγμής και αναμένεται να αποτελέσει έναν απαιτητικό αντίπαλο. Η Πεδιάδα έχει αποδείξει ότι μπορεί να σταθεί ανταγωνιστικά απέναντι σε κάθε σύνολο της κατηγορίας, γεγονός που καθιστά την αναμέτρηση ιδιαίτερα προσεκτική για τους Αγιονικολιώτες.

Το ματς αναμένεται με ενδιαφέρον, καθώς οι δύο ομάδες θα επιδιώξουν να επιβεβαιώσουν την καλή αγωνιστική τους εικόνα και να διεκδικήσουν ένα αποτέλεσμα που μπορεί να παίξει ρόλο στη διαμόρφωση της βαθμολογίας.

Το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής (Κυριακή):

Αγ. Νικολάου, 15:00: Αγ. Νικόλαος Καλαθοσφαίριση – Πεδιάδα

Αλικαρνασσού, 16:00: Δειλινό ΑΟ – Ηράκλειο 2

Περιβόλια, 16:00: Ακαδημία BC – ΑΟΚ Χανιά 2

Ταυρωνίτη, 14:00: Πλατανιάς – Ηρόδοτος 2

Παίδων Α΄

Εντός έδρας αναμέτρηση περιμένει τον ΑΟΚ Ιεράπετρας το προσεχές Σάββατο στις 16:00, με τους «κυανέρυθρους» να υποδέχονται στο κλειστό «Μάρκος Φωνιαδάκης» το Ρέθυμνο BC. Η ομάδα της Ιεράπετρας, μετά τις πρώτες αγωνιστικές που δεν έφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα, θέλει να παρουσιάσει το πραγματικό της πρόσωπο και να βρει τον δρόμο προς την πρώτη της νίκη στη σεζόν, απέναντι σε ένα Ρέθυμνο που παραδοσιακά παρουσιάζεται μαχητικό και απαιτητικό.

Ο ΑΟΚ Ιεράπετρας γνωρίζει ότι το παιχνίδι αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για να αλλάξει την ψυχολογία και να βάλει βάσεις για μια ανοδική πορεία στο πρωτάθλημα.

Το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής (Σάββατο):

ΒΑΚ, 18:30: ΟΦΗ– Ανδρογέας

Ιεράπετρας, 16:00: ΑΟΚ Ιεράπετρα – Ρέθυμνο BC

Περιβόλια, 16:00: Ακαδημία BC – Ηρόδοτος

Λίντο, 12:00: Ηράκλειο– ΑΟ Κύδων

Χανίων, 16:00: AOK Χανιά – Εργοτέλης

Παίδων Β΄

Ένα ντέρμπι… λασιθιώτικου ενδιαφέροντος περιλαμβάνει το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής του Β’ ομίλου Παίδων Β’, καθώς ο Άγιος Νικόλαος Europlan υποδέχεται τον ΑΟΚ Ιεράπετρας το Σάββατο στις 11:00, στο κλειστό γυμναστήριο Αγίου Νικολάου.

Οι δύο ομάδες προέρχονται από διαφορετική πορεία μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα. Οι γηπεδούχοι θέλουν να δώσουν συνέχεια στο νικηφόρο τους σερί και να παραμείνουν σε τροχιά κορυφής, δείχνοντας σταθερότητα και αποτελεσματικότητα σε άμυνα και επίθεση. Από την άλλη, οι «κυανέρυθροι», παρά τις δυσκολίες που έχουν συναντήσει, έχουν στόχο να παλέψουν κάθε φάση και να διεκδικήσουν τις πιθανότητές τους για ένα θετικό αποτέλεσμα.

Το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής (Σάββατο):

Β’ όμιλος

Αγ. Νικολάου, 11:00: Αγ. Νικόλαος Καλαθοσφαίριση – Ιεράπετρα 2

Αλικαρνασσού, 14:00: Ανδρογέας 2 – Ηρόδοτος 2

Αρκαλοχωρίου, 19:00: Αναγέννηση – Άσκηση

Α’ όμιλος

Κλαδισού, 17:00: ΟΑΧ 2 – ΟΑΧ 1

Κλαδισού, 15:00: Χανιά BC – ΑΟ Ακρωτηρίου

Περιβόλια, 14:00: Ακαδημία BC – ΟΦΗ 3

Περιβόλι, 18:00: Ρέθυμνο BC 2 – Ηράκλειο 2

Νεανίδων

3η αγωνιστική

Σάββατο

Αλικαρνασσού, 16:00: Ηρόδοτος – ΟΚΑ Αρκάδι

Λίντο, 10:00: Ηράκλειο – ΟΦΗ

Ρεπό: Πλατανιάς

Κορασίδων

5η αγωνιστική

Κυριακή

Αλικαρνασσου, 14:00: Ανδρογέας– Ηράκλειο

Ταυρωνιτη, 16:00: Πλατανιάς –Αρκάδι

Χανίων, 16:00: ΑΟ Κύδων – ΟΦΗ

Ρεπό: Ηρόδοτος