Η αγωνιστική ομάδα του ΝΟΑΝ επιστρέφει στις διοργανώσεις της ΠΕΚΥΚΡ, συνεχίζοντας την αγωνιστική της παρουσία. Αυτήν την Κυριακή, οι αθλητές και αθλήτριες του Ομίλου του Αγίου Νικολάου, θα βρεθούν στο Ηράκλειο, όπου ο Ωρίωνας διοργανώνει μια ακόμη σημαντική Διασυλλογική Ημερίδα στο κολυμβητήριο της πόλης.

Η ημερίδα απευθύνεται σε όλες τις αγωνιστικές κατηγορίες Κ13, Κ14, Κ15/16, Κ17/18, Κ19/23 καθώς και Ανδρών-Γυναικών, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε νέους και πιο έμπειρους αθλητές να κάνουν ένα ακόμη δυνατό τεστ ενόψει των επερχόμενων υποχρεώσεων. Η παρουσία του ΝΟΑΝ αναμένεται ιδιαίτερα ανταγωνιστική, καθώς το σωματείο συνεχίζει να επενδύει στην ανάπτυξη και τη συνεχή εξέλιξη των κολυμβητών του.

Η φετινή περίοδος χαρακτηρίζεται από υψηλούς ρυθμούς και απαιτήσεις. Γι’ αυτό και κάθε διοργάνωση αποτελεί πολύτιμη ευκαιρία για αξιολόγηση, ειδικά σε μια φάση όπου οι περισσότεροι αθλητές βρίσκονται σε περίοδο εντατικής προετοιμασίας. Η συμμετοχή στη συγκεκριμένη ημερίδα λειτουργεί ως “μεσοστάθμιση” για την αγωνιστική ομάδα, δίνοντας την ευκαιρία στους αθλητές να μετρήσουν τις δυνάμεις τους σε πραγματικές συνθήκες.

Ο προπονητής της αγωνιστικής ομάδας, Μανόλης Τσαμπανάκης, θα έχει ακόμη μία δυνατότητα να παρακολουθήσει από κοντά την απόδοση και την πρόοδο των αθλητών-τριών του. Η εξέλιξη της τεχνικής, η διαχείριση των αγώνων, ο ρυθμός και η ψυχολογία τους θα αποτελέσουν βασικά κριτήρια για τα συμπεράσματα που θα εξαχθούν, καθώς ο ΝΟΑΝ προετοιμάζεται για τις μεγαλύτερες διοργανώσεις της σεζόν.

Η αποστολή για το σωματείο του Αγίου Νικολάου, αποτελείτε από τους ακόλουθους αθλητές-τριες ανά κατηγορία

Εφήβων

Παπαχρυσάνθου Εμμανουήλ 50μ. ελεύθερο, 100μ. ελεύθερο και 200μ. ελεύθερο και 50μ. ύπτιο

Παίδων

Βερυκοκίδης Πρόδρομος 50μ. ελεύθερο, 100μ. ελεύθερο, 200μ. ελεύθερο και 50μ. πεταλούδα

Μαρής Άγγελος 50μ. ελεύθερο, 100μ. ελεύθερο και 50μ. πεταλούδα.

Καπανταϊδάκης Χαράλαμπος 100μ. ύπτιο, 200μ. ύπτιο και 200μ. ελεύθερο και 50μ. πεταλούδα.

Παμπαίδων Α΄

Τοζάι Μάριο 50μ. ελεύθερο, 100μ. ελεύθερο, 200μ. ελεύθερο και 400μ. ελεύθερο.

Νεανίδων

Ζερβάκη Μαρία 50μ. ελεύθερο, 100μ. ελεύθερο, 50μ. πεταλούδα

Κορασίδων

Συλλιγαρδάκη Μαρία 100μ. ελεύθερο, 200μ. ελεύθερο, 50μ. ύπτιο και 100μ. ύπτιο

Κρομμύδα Μαρία Ελένη 50μ. ελεύθερο, 100μ. ελεύθερο, 200μ. ελεύθερο και 50μ. πεταλούδα

Λουκάκη Μαρία Ζαχαρένια 50μ. ελεύθερο, 100μ. ελεύθερο, 50μ. πρόσθιο και 100μ. πρόσθιο

Παγκορασίδων Β΄

Χαλκιαδάκη Καλλιόπη 50μ. ελεύθερο, 100μ. ελεύθερο και 50μ. πεταλούδα

Χαλκιαδάκη Μαρία 100μ. πεταλούδα, 100μ. πρόσθιο, 200μ. πρόσθιο, 200μ. Μικτή

Αλεξάκη Μυρτώ 100μ. πρόσθιο, 50μ. πρόσθιο, 200μ. πρόσθιο, 200μ. Μικτή

Μουμτζή Σοφία 50μ. ελεύθερο, 200μ. ελεύθερο, 200μ. Μικτή και 50μ. πεταλούδα

Πόπα και Κερούλη

Παράλληλα, στους αγώνες θα συμμετάσχουν και δύο ακόμη εκπρόσωποι της Αγιονικολιώτικης κολύμβησης, Κρίστιαν Πόπα και Ειρήνη Κερούλη, οι οποίοι αγωνίζονται με τα σωματεία Ωκεανός και Αιγάλεω αντίστοιχα.

Ο Κρίστιαν Πόπα θα δοκιμάσει τις δυνάμεις του, συμμετέχοντας στα 50μ. ελεύθερο, 100μ. ελεύθερο, 200μ. ελεύθερο και 400μ. ελεύθερο, επιδιώκοντας σταθεροποίηση χρόνων και δυνατές εμφανίσεις σε όλες τις αποστάσεις.

Η Ειρήνη Κερούλη θα αγωνιστεί στα 50μ. πεταλούδα, 100μ. πεταλούδα, 50μ. ελεύθερο και 400μ. ελεύθερο.

Η παρουσία τους στη διοργάνωση προσθέτει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Μαρίλια Φαζού

Στο Ποσειδώνειο Κολυμβητήριο Θεσσαλονίκης θα βρεθεί η Μαρίλια Φαζού, προκειμένου να λάβει μέρος στα 32α «Αλεξάνδρεια», μια από τις σημαντικότερες διοργανώσεις, που πραγματοποιούνται από τον ΑΣ ΠΑΟΚ, στον οποίο και ανήκει η αθλήτρια. Οι αγώνες είναι αφιερωμένοι στη μνήμη του Αθανάσιου Χατζηγεωργίου, τιμώντας τη μεγάλη προσφορά του στην ελληνική κολύμβηση.

Πρόκειται για μια διοργάνωση υψηλού επιπέδου, καθώς οι χρόνοι που θα επιτευχθούν θα ληφθούν υπόψη για τη συμμετοχή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης 2026, αλλά και στα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα Ανδρών–Γυναικών και Εφήβων–Νεανίδων. Η παρουσία κορυφαίων αθλητών δημιουργεί ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, προσφέροντας στη νεαρή Αγιονικολιώτισσα μια εξαιρετική ευκαιρία για δυνατές επιδόσεις. Η Μαρίλια Φαζού θα αγωνιστεί στα 50μ. πρόσθιο, 100μ. πρόσθιο και 200μ. πρόσθιο.