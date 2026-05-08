Europa League: Άστον Βίλα-Φράιμπουργκ για την… κούπα στην Κωνσταντινούπολη

Αστον Βίλα και Φράιμπουργκ έκλεισαν ραντεβού στις 20 Μαΐου στην Κωνσταντινούπολη, όπου θα δώσουν μάχη με έπαθλο το τρόπαιο του Europa League της σεζόν 2025/2026.

Οι «χωριάτες» ανέτρεψαν την ήττα του πρώτου αγώνα από τη Νότιγχαμ (1-0) στον αγγλικό «εμφύλιο» και με το εμφατικό 4-0 πήραν πανηγυρικά το «εισιτήριο» για τον τελικό της διοργάνωσης, ενώ οι Γερμανοί παρότι έχασαν με 2-1 στην Πορτογαλία, στην αποψινή ρεβάνς επικράτησαν με 3-1 της Μπράγκα, που, όμως, από το 6ο λεπτό αγωνιζόταν με παίκτη λιγότερο (αποβλήθηκε ο Ντόργκελες).

Η Νότιγχαμ ήταν αήττητη στα έξι τελευταία εκτός έδρας παιχνίδια της σε όλες τις διοργανώσεις (4-2-0), ωστόσο, το σερί αυτό σταμάτησε στο «Βίλα Παρκ». Η ομάδα του Ουνάι Έμερι με ηγέτη τον 29χρονο Αργεντινό μέσο, Εμιλιάνο Μπουέντια (ασίστ και γκολ) επικράτησε 4-0 και θα έχει την ευκαιρία μετά από 44 χρόνια να διεκδικήσει το δεύτερο ευρωπαϊκό της τρόπαιο, μετά από το Κύπελλο Πρωταθλητριών το 1982. Παράλληλα, ο προπονητής της, Ουνάι Έμερι, θα επιδιώξει να… σηκώσει το ίδιο τρόπαιο για 5η φορά στην καριέα του, μετά τις 4 κατακτήσεις ως τεχνικός της Σεβίλλης!

Για την Φράιμπουργκ, που αξιοποίησε την έδρα της και το αριθμητικό πλεονέκτημα που πήρε από πάρα πολύ νωρίς, το σημερινό 3-1 επί της Μπράγκα θα της δώσει την ευκαιρία να παλέψει για το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην Ιστορία της.

Ο 33χρονος Γερμανός αμυντικός, Λούκας Κούμπλερ, ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της αποψινής ρεβάνς, σκοράροντας δύο φορές απέναντι στην Μπράγκα, η οποία απέτυχε να φτάσει ξανά στον τελικό του Europa League μετά τη σεζόν 2010/2011 (τότε είχε ηττηθεί με 1-0 από την Πόρτο).

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των αγώνων ρεβάνς για την ημιτελική φάση του Europa League:

Φράιμπουργκ (Γερμανία)-Μπράγκα (Πορτογαλία) 3-1

(19′,71′ Κούμπλερ, 41′ Μανζάμπι – 79′ Βίκτορ)

Α’αγ. 1-2: Προκρίθηκε η Φράιμπουργκ με συνολικό σκορ 4-3

Άστον Βίλα (Αγγλία)-Νότιγχαμ Φόρεστ (Αγγλία) 4-0

(36′ Γουότκινς, 57′ πέν. Μπουέντια, 77′,80′ Γκιν)

Α’αγ. 0-1: Προκρίθηκε η Αστον Βίλα με συνολικό σκορ 4-1

