Ο Ναυτικός Όμιλος Αγίου Νικολάου προχώρησε σε δημόσια ανακοίνωση με την οποία ευχαριστεί τον Δήμο Αγίου Νικολάου και τις δημοτικές αρχές για την ανακαίνιση του προαύλιου χώρου της πισίνας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου «Γιώργος Μπίας». Η ανακαίνιση σηματοδοτεί μία σημαντική αναβάθμιση των εγκαταστάσεων, με στόχο την βελτίωση των συνθηκών άθλησης και την ενίσχυση του τοπικού αθλητισμού.

Στην ανακοίνωση που ακολουθεί παρουσιάζονται λεπτομερώς οι παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν, οι ευχαριστίες προς όλους όσους συνέβαλαν, καθώς και οι προοπτικές για μελλοντικές παρεμβάσεις μέσα από τη συνεργασία με τον Δήμο.

«Ο Ναυτικός Όμιλος Αγίου Νικολάου, με αφορμή και την επίσημη έναρξη όλων των τμημάτων του για τη φετινή περίοδο, αισθάνεται την ανάγκη να εκφράσει τις θερμές του ευχαριστίες προς τον Δήμο Αγίου Νικολάου, τον Δήμαρχο κ. Μανώλη Μενεγάκη, καθώς και τους αρμόδιους Αντιδημάρχους, για το σημαντικό έργο που επιτέλεσαν και ειδικότερα για την ανακαίνιση του προαύλιου χώρου της πισίνας του κολυμβητηρίου μας.

Η εικόνα του χώρου έχει πλέον αλλάξει ριζικά προς το καλύτερο, ύστερα από πολλά χρόνια, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά την καθημερινότητα αθλητών, γονέων και επισκεπτών. Με την ολοκλήρωση και της τοποθέτησης των νέων πυλώνων φωτισμού, η πισίνα μας θα αποτελεί ένα πραγματικό στολίδι, αν και παραμένουν ακόμη σημαντικά περιθώρια βελτίωσης, ώστε να γίνει αντάξια της ιστορίας τόσο της πόλης μας όσο και του σωματείου μας.

Θα θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε θερμά τον Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου, κ. Γιάννη Ανδρουλάκη, για την προμήθεια – μέσω του Δήμου – της θερμικής κουβέρτας και της σκούπας πισίνας, εξοπλισμός που θα ενισχύσει σημαντικά τη λειτουργία και τη συντήρηση της εγκατάστασης.

Ο Όμιλός μας προσδοκά στη διαρκή και εποικοδομητική συνεργασία με τον Δήμο, με σκοπό τη συνεχή αναβάθμιση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου «Γιώργος Μπίας». Για εμάς, ο χώρος αυτός δεν αποτελεί απλώς έναν χώρο άθλησης, αλλά μια πραγματική κυψέλη παιδιών. Ένα σημείο όπου καλλιεργείται ο αθλητισμός, η παιδεία και οι αξίες που θέλουμε να μεταδώσουμε στη νέα γενιά. Ως εκ τούτου, θεωρούμε καθήκον μας να συμβάλλουμε με κάθε τρόπο στη βελτίωση και τη φροντίδα του, έχοντας ως κύριο μέλημά μας τα παιδιά και την ασφαλή, ποιοτική ενασχόλησή τους με τον αθλητισμό».

Για το Δ.Σ του Ν.Ο.Α.Ν.

Ο Πρόεδρος

Νίκος Χαλκιαδάκης