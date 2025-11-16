Ολοκληρώθηκε η 6η αγωνιστική στο πρωτάθλημα της Α’ κατηγορίας της ΕΠΣ Λασιθίου την Κυριακή με τα ακόλουθα αποτελέσματα:
ΑΟ Κριτσάς-ΑΟΑΝ 0-4
Πύργος Κ.Χ.-ΑΕ Νεάπολης 1-7
ΑΟ Βραχασίου-ΟΦΙ 2-2
Κόρφος Ελούντας-Νίκη Σητείας 0-6
Αναγέννηση-Ίτανος Παλ. 6-2
ΑΣΙ-ΑΟΣΚ 1-4
Η βαθμολογία έχει διαμορφωθεί ως εξής:
1. ΑΕ Νεάπολης 18
2. ΑΟ Βραχασίου 16
3. Αναγέννηση 15
4. Νίκη Σητείας 13
5. ΑΟΑΝ 12
6. Κόρφος Ελούντας 9
7. ΟΦΙ 8
8. ΑΟΣΚ 6
9. ΑΟ Κριτσάς 3
10. Ίτανος Παλαικάστρου 3
11. ΑΣΙ 3
12. Πύργος Καλού Χωριού 0
Η επόμενη (7η) αγωνιστική
ΑΟΑΝ-ΑΕ Νεάπολης
ΟΦΙ-ΑΟ Κριτσάς
Νίκη Σητείας-Πύργος Καλού Χωριού
Ίτανος Παλαικάστρου-ΑΟ Βραχασίου
ΑΟΣΚ-Κόρφος Ελούντας
ΑΣΙ-Αναγέννηση