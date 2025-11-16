Ολοκληρώθηκε η 6η αγωνιστική στο πρωτάθλημα της Α’ κατηγορίας της ΕΠΣ Λασιθίου την Κυριακή με τα ακόλουθα αποτελέσματα:

ΑΟ Κριτσάς-ΑΟΑΝ 0-4

Πύργος Κ.Χ.-ΑΕ Νεάπολης 1-7

ΑΟ Βραχασίου-ΟΦΙ 2-2

Κόρφος Ελούντας-Νίκη Σητείας 0-6

Αναγέννηση-Ίτανος Παλ. 6-2

ΑΣΙ-ΑΟΣΚ 1-4

Η βαθμολογία έχει διαμορφωθεί ως εξής:

1. ΑΕ Νεάπολης 18

2. ΑΟ Βραχασίου 16

3. Αναγέννηση 15

4. Νίκη Σητείας 13

5. ΑΟΑΝ 12

6. Κόρφος Ελούντας 9

7. ΟΦΙ 8

8. ΑΟΣΚ 6

9. ΑΟ Κριτσάς 3

10. Ίτανος Παλαικάστρου 3

11. ΑΣΙ 3

12. Πύργος Καλού Χωριού 0

Η επόμενη (7η) αγωνιστική

ΑΟΑΝ-ΑΕ Νεάπολης

ΟΦΙ-ΑΟ Κριτσάς

Νίκη Σητείας-Πύργος Καλού Χωριού

Ίτανος Παλαικάστρου-ΑΟ Βραχασίου

ΑΟΣΚ-Κόρφος Ελούντας

ΑΣΙ-Αναγέννηση