Με το μεγάλο παιχνίδι ΑΟΑΝ-ΑΕ Νεάπολης να μην έχει νικητή και να έρχεται ισόπαλο 0-0 (αναλυτικό ρεπορτάζ στην ΑΝΑΤΟΛΗ της Τρίτης) ολοκληρώθηκε η 7η αγωνιστική στην Α’ κατηγορία της ΕΠΣ Λασιθίου, με τα ακόλουθα αποτελέσματα:

ΑΟΑΝ-ΑΕ Νεάπολης 0-0

ΟΦΙ-ΑΟ Κριτσάς 3-0

Ίτανος-ΑΟ Βραχασίου 0-6

Νίκη-Πύργος Καλού Χωριού 9-0

ΑΣΙ-Αναγέννηση 1-6

ΑΟΣΚ-Κόρφος Ελούντας 1-1

Η βαθμολογία έχει διαμορφωθεί ως εξής:

1. ΑΟ Βραχασίου 19

2. ΑΕ Νεάπολης 19

3. Αναγέννηση 18

4. Νίκη Σητείας 16

5. ΑΟΑΝ 13

6. ΟΦΙ 11

7. Κόρφος Ελούντας 10

8. ΑΟΣΚ 7

9. ΑΟ Κριτσάς 3

10. Ίτανος Παλαικάστρου 3

11. ΑΣΙ 3

12. Πύργος Καλού Χωριού 0

Η επόμενη (8η) αγωνιστική

ΟΦΙ-ΑΟΑΝ

ΑΕ Νεάπολης-Νίκη Σητείας

ΑΟ Κριτσάς-Ίτανος Παλαικάστρου

Πύργος Καλού Χωριού-ΑΟΣΚ

ΑΟ Βραχασίου-ΑΣΙ

Κόρφος Ελούντας-Αναγέννηση