Με το μεγάλο παιχνίδι ΑΟΑΝ-ΑΕ Νεάπολης να μην έχει νικητή και να έρχεται ισόπαλο 0-0 (αναλυτικό ρεπορτάζ στην ΑΝΑΤΟΛΗ της Τρίτης) ολοκληρώθηκε η 7η αγωνιστική στην Α’ κατηγορία της ΕΠΣ Λασιθίου, με τα ακόλουθα αποτελέσματα:
ΑΟΑΝ-ΑΕ Νεάπολης 0-0
ΟΦΙ-ΑΟ Κριτσάς 3-0
Ίτανος-ΑΟ Βραχασίου 0-6
Νίκη-Πύργος Καλού Χωριού 9-0
ΑΣΙ-Αναγέννηση 1-6
ΑΟΣΚ-Κόρφος Ελούντας 1-1
Η βαθμολογία έχει διαμορφωθεί ως εξής:
1. ΑΟ Βραχασίου 19
2. ΑΕ Νεάπολης 19
3. Αναγέννηση 18
4. Νίκη Σητείας 16
5. ΑΟΑΝ 13
6. ΟΦΙ 11
7. Κόρφος Ελούντας 10
8. ΑΟΣΚ 7
9. ΑΟ Κριτσάς 3
10. Ίτανος Παλαικάστρου 3
11. ΑΣΙ 3
12. Πύργος Καλού Χωριού 0
Η επόμενη (8η) αγωνιστική
ΟΦΙ-ΑΟΑΝ
ΑΕ Νεάπολης-Νίκη Σητείας
ΑΟ Κριτσάς-Ίτανος Παλαικάστρου
Πύργος Καλού Χωριού-ΑΟΣΚ
ΑΟ Βραχασίου-ΑΣΙ
Κόρφος Ελούντας-Αναγέννηση