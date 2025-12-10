Η βαθμολογία της League Phase του Champions League – Πού βρίσκεται ο Ολυμπιακός

Η βαθμολογία της League Phase του Champions League – Πού βρίσκεται ο Ολυμπιακός

10/12/2025
10/12/2025
10/12/2025

10/12/2025

Στρατηγικό άνοιγμα στην «ελίτ» του τουρισμού

09/12/2025
Συνάντηση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Λασιθίου με τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Κρήτης

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου εκφράζει την έντονη ανησυχία και τον προβληματισμό της σχετικά με τα επεισόδια

09/12/2025
09/12/2025
ΕΣΠΑ
Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου, 2025
Η βαθμολογία της League Phase του Champions League – Πού βρίσκεται ο Ολυμπιακός

by anatolh kim
10/12/2025
in Αθλητισμός, Ποδόσφαιρο
Το πρώτο… πιάτο της 6ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League ολοκληρώθηκε, με το ελληνικό ενδιαφέρον να μην λείπει.

Ο Ολυμπιακός πέρασε από την έδρα της Καϊράτ στην Αστάνα επικρατώντας με 1-0, και έτσι έφτασε τους 5 βαθμούς, αυξάνοντας τις πιθανότητές του για να βρεθεί στην πρώτη 24άδα που δίνει και την πρόκριση στα πλέι οφ. Στο άλλο παιχνίδι που διεξήχθη νωρίς, η Μπάγερν Μονάχου νίκησε με 3-1 την Σπόρτινγκ των Ιωαννίδη, Βαγιαννίδη.

Στα βραδινά ματς, η Λίβερπουλ επέστρεψε στις νίκες επικρατώντας της Ίντερ στο Μιλάνο με 1-0, ενώ η Αταλάντα λύγισε την Τσέλσι με 2-1 στην έδρα της. Θετικό αποτέλεσμα και για την Μπαρτσελόνα που επιβλήθηκε της Άιντραχτ Φρανκφούρτης με 2-1.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης πέρασε από την έδρα της Αϊντχόφεν με 3-2, όπως ακριβώς έκανε και η Μαρσέιγ κόντρα στην Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (3-2). Τέλος, η Τότεναμ είχε εύκολο έργο με την Σλάβια Πράγας (3-0) και η Μονακό νίκησε τη Γαλατασαράι με 1-0.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής:

Τρίτη 9 Δεκεμβρίου

Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν)-Ολυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ) 0-1
(73′ Μαρτίνς)

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Σπόρτινγκ Λισαβόνας (Πορτογαλία) 3-1
(65′ Γκνάμπρι, 69′ Καρλ, 77′ Τα – 54′ αυτ. Κίμιχ)

Ίντερ (Ιταλία)-Λίβερπουλ (Αγγλία) 0-1
(88′ πέν. Σομποσλάι)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης (Γερμανία) 2-1
(50′,53′ Κουντέ – 21′ Κνάουφ)

Αταλάντα (Ιταλία)-Τσέλσι (Αγγλία) 2-1
(55′ Σκαμάκα, 83′ Ντε Κετελάρε – 26′ Ζοάο Πέδρο)

Τότεναμ (Αγγλία)-Σλάβια Πράγας (Τσεχία) 3-0
(26′ αυτ. Ζίμα, 50′ πέν. Κούντους, 79′ πέν. Σίμονς)

Αϊντχόφεν (Ολλανδία)-Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία) 2-3
(10′ Τιλ, 85′ Πέπι – 37′ Άλβαρες, 52′ Χάντσκο, 56′ Σόρλοτ)

Μονακό (Γαλλία)-Γαλατασαράι (Τουρκία) 1-0
(68′ Μπαλογκάν)

Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου

19:45 Βιγιαρεάλ – Κοπεγχάγη
19:45 Καραμπάγκ – Άγιαξ
22:00 Ρεάλ Μαδρίτης – Σίτι
22:00 Ντόρτμουντ – Μπόντο Γκλιμτ
22:00 Λεβερκούζεν – Νιούκαστλ
22:00 Μπενφίκα – Νάπολι
22:00 Γιουβέντους – Πάφος
22:00 Μπριζ – Άρσεναλ
22:00 Αθλέτικ – Παρί

Η βαθμολογία:

 

Η επόμενη αγωνιστική (7η):
Τρίτη 20 Ιανουαρίου

17:30 Καϊράτ-Κλαμπ Μπριζ
19:45 Μπόντο Γκλιμτ-Μάντσεστερ Σίτι
22:00 Ρεάλ Μαδρίτης-Μονακό
22:00 Ίντερ-Άρσεναλ
22:00 Σπόρτινγκ-Παρί Σεν Ζερμέν
22:00 Τότεναμ-Ντόρτμουντ
22:00 Ολυμπιακός-Λεβερκούζε
22:00 Κοπεγχάγη-Νάπολι
22:00 Βιγιαρεάλ-Άγιαξ

Τετάρτη 21 Ιανουαρίου

19:45 Γαλατασαράι-Ατλέτικο Μαδρίτης
19:45 Καραμπάγκ-Άιντραχτ Φρανκφούρτης
22:00 Σλάβια Πράγας-Μπαρτσελόνα
22:00 Μαρσέιγ-Λίβερπουλ
22:00 Τσέλσι-Πάφος
22:00 Μπάγερν Μονάχου-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ
22:00 Γιουβέντους-Μπενφίκα
22:00 Νιούκαστλ-Αϊντχόφεν
22:00 Αταλάντα-Αθλέτικ Μπιλμπάο
www.real.gr

No Result
View All Result

