Με μια εξαιρετική παρουσία που συνδύαζε αγωνιστικότητα, ήθος και αγάπη για τον αθλητισμό, ο ΑΣ Ελληνορωμαϊκής Πάλης & Άρσης Βαρών «Ο Αλμυρός» εκπροσώπησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον Άγιο Νικόλαο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα U11–U13, που διεξήχθη στην Καρδίτσα. Σε μια διοργάνωση με τεράστια συμμετοχή, υψηλό επίπεδο και έντονο ανταγωνισμό, οι μικροί αθλητές του συλλόγου έδωσαν σπουδαίες μάχες, μέτρησαν τις δυνάμεις τους απέναντι σε πολύπειρους αντιπάλους και απέσπασαν όχι μόνο ένα χάλκινο μετάλλιο, αλλά ακόμη σημαντικότερο, πολύτιμες εμπειρίες που θα τους συνοδεύουν σε κάθε επόμενο τους βήμα.

Οι αθλητές του Α.Σ. «Ο Αλμυρός» έβγαλαν στον αγωνιστικό χώρο όλες τις ώρες δουλειάς που έχουν αφιερώσει στο ταπί και απέδειξαν ότι το μέλλον της κρητικής πάλης βρίσκεται σε πολύ καλά χέρια. Παρά την απειρία τους σε αγώνες τέτοιας κλίμακας, διατήρησαν πειθαρχία, μαχητικότητα και ψυχραιμία, ενώ εντυπωσίασαν με την αγωνιστική τους διάθεση.

Ο απολογισμός της αποστολής περιλάμβανε ένα σπουδαίο χάλκινο μετάλλιο, αλλά η πραγματική επιτυχία ήταν ο τρόπος με τον οποίο όλα τα παιδιά στάθηκαν στο ταπί.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Συγκεκριμένα ο Λαγουδιανάκης Στάθης (75kg U13), κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο. Πέμπτος ήταν ο Γιασσάκης Σπύρος (67kg U13), έβδομος ο Κωστούλης Δημήτρης (54kg U11), έβδομος ο Τεκίδης Σταύρος (60kg U11), ενώ στην κατηγορία 43kg U11 συμμετείχαν οι Σαββουλίδης Παύλος και Λαγουδιανάκης Γαβριήλ, δύο παιδιά που έδειξαν εξαιρετική αγωνιστική διάθεση, θάρρος και προσαρμοστικότητα σε ένα απαιτητικό περιβάλλον.

Ο άνθρωπος πίσω από τη μεγάλη προσπάθεια

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την επιτυχημένη παρουσία είχε ο προπονητής του συλλόγου, Δημήτρης Γρηγοράκης, ο οποίος εδώ και χρόνια εργάζεται με αφοσίωση, επιστημονική προσέγγιση και πραγματική αγάπη για τα παιδιά του «Αλμυρού». Δεν είναι τυχαίο ότι η ομάδα έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα περιβάλλον όπου οι αθλητές νιώθουν ασφάλεια, εμπιστοσύνη και ενθάρρυνση να αναπτύξουν τις δυνατότητές τους.

Ο κ. Γρηγοράκης δεν αποτελεί απλώς προπονητή. Είναι δάσκαλος, μέντορας και πρότυπο για τους μικρούς αθλητές. Η δουλειά του φαίνεται στο πειθαρχημένο αγωνιστικό στυλ των παιδιών, στη διάθεση της προσπάθειας που επέδειξαν και στη συγκινητική τους επιμονή, παρά το βάρος του άγχους που δημιουργεί μια εμφάνιση εκτός Κρήτης σε πανελλήνιο επίπεδο.

Για όλους τους αθλητές, αυτή η συμμετοχή ήταν κάτι παραπάνω από μια σειρά αγώνων. Ήταν η πρώτη εκτός Κρήτης σημαντική διοργάνωση, η πρώτη επαφή με τον μεγάλο ανταγωνισμό, το πρώτο τεστ ψυχραιμίας, αντοχής και ομαδικότητας.

Οι εμπειρίες που κέρδισαν αποτελούν πολύτιμο κεφάλαιο. Έμαθαν να διαχειρίζονται το άγχος. Ένιωσαν τη χαρά της συμμετοχής σε μια μεγάλη διοργάνωση. Συνειδητοποίησαν τη δύναμη της προσπάθειας και της προετοιμασίας. Έζησαν την αξία της ομαδικότητας και της αθλητικής οικογένειας στην οποία ανήκουν.

Ο «Αλμυρός» συνεχίζει να γράφει τη δική του ιστορία

Το σωματείο του Αγίου Νικολάου έχει αποδείξει ότι αποτελεί φυτώριο ταλέντων, αλλά ακόμη πιο σημαντικό, φυτώριο αξιών. Μια ομάδα που, χάρη στη δουλειά του Δημήτρη Γρηγοράκη και τη στήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου, των γονέων και της τοπικής κοινωνίας, συνεχίζει να διαμορφώνει νέους αθλητές με ήθος, αυτοπεποίθηση και σεβασμό.

Οι μικροί αθλητές, ο προπονητής και όσοι στηρίζουν καθημερινά αυτή τη μεγάλη προσπάθεια απέδειξαν ότι το αθλητικό ιδεώδες ζει και ανθίζει στον Άγιο Νικόλαο.