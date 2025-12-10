Η Αναγέννηση παρουσίασε τη νέα επίσημη φανέλα της ομάδας για τη φετινή σεζόν, η οποία συνδυάζει απλότητα και επαγγελματισμό. Στην ανακοίνωση της αναφέρει: «Με πολύ ενθουσιασμό παρουσιάζουμε την νέα επίσημη εμφάνιση της ομάδας μας! Μία στολή που συνδυάζει απλότητα με elegance κι επαγγελματισμό! Ιδιαίτερο ευχαριστώ στον Χρυσό Χορηγό μας την «IQCROPS», που με αυτήν την έμπρακτη στήριξη, μας πρόσφερε τη νέα εμφάνιση κοσμώντας περήφανα την μπροστινή όψη της φανέλας μας! Με νέα στολή, νέα ενέργεια και την ομάδα μας ενωμένη — προχωράμε δριμύτερα για την συνέχεια της σεζόν!».