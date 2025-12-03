Σε μια από τις μεγαλύτερες νίκες της ιστορίας της, η Μικτή ομάδα Κ14 της ΕΠΣ Λασιθίου πέρασε θριαμβευτικά από το Ατσαλένιο, επικρατώντας με το επιβλητικό 3-0 της ΕΠΣ Ηρακλείου και υποχρεώνοντάς την στη δεύτερη συνεχόμενη ήττα της. Μια νίκη τεράστιας σημασίας, όχι μόνο για το γόητρο, αλλά και για τη βαθμολογία, αφού οι Λασιθιώτες ανέβηκαν στην κορυφή του 10ου ομίλου, αποκτώντας μάλιστα και προβάδισμα σε πιθανή ισοβαθμία με τους Ηρακλειώτες.

Μια ανατροπή δεδομένων που πριν λίγες εβδομάδες έμοιαζε αδύνατη, ειδικά μετά την ήττα του πρώτου γύρου με 3-1.

Στο 24′ ο Μετούσι έκανε το 0-1. Στο 38’ ο Μετούσι κέρδισε πέναλτι. Ο Σταυρακάκης ανέλαβε την εκτέλεση και έγραψε το 0-2.

Στο 62’ ο Ανδρουλάκης ολοκλήρωσε μια άψογη ομαδική προσπάθεια γράφοντας το 0-3.

ΕΠΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Κ14 (ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ): Χάσα (41’ Μαστοράκης), Ι.Στεφανάκης (20’ Πουλής), Στρατάκης (20’ Ν.Στεφανάκης), Κερούλης (61’ Λαυρεντάκης), Μπερντούφι, Βασιλείου (61’ Μπιτσάκου), Καλαϊτζάκης (41’ Οικονομάκης), Ανδρουλάκης, Τσιφετάκης (61’ Σφυράκης), Σταυρακάκης, Μετούσι.

Σε ένα από τα πιο απαιτητικά παιχνίδια της φετινής διοργάνωσης, η Μικτή Κ16 της ΕΠΣ Λασιθίου δεν κατάφερε να διεκδικήσει θετικό αποτέλεσμα απέναντι στο ιδιαίτερα ισχυρό Ηράκλειο και γνώρισε την ήττα 5-0 στο Ατσαλένιο, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του Πανελληνίου Πρωταθλήματος προεπιλογής εθνικών ομάδων.

ΕΠΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Κ16 (ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΣΕΒΑΣΤΟΣ): Τότσι (41’ Νάνο), Νικολακόπουλος (61’ Χαμιντάι), Σωτηριάδης, Βάρδας (61’ Μπαζιργιάννης), Καβουσανός, Τάφα, Σουραβλής (41’ Πουλάς), Φίλη (50’ Κουκάι), Κοκολάκης (66’ Τζιράκης), Πρασινούδης (61’ Μπερντούφι), Αϊλαμάκης (41’ Χαιρέτης).