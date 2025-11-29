Νέος πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Αγίου Νικολάου αναλαμβάνει ο Γιώργος Γιανναδάκης, όπως προέκυψε από την πρόσφατη εκλογική διαδικασία του Ομίλου. Η εκλογή του σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας θητείας, με στόχο τη συνέχιση του σημαντικού έργου και της προσφοράς του Ομίλου στην τοπική κοινωνία.

Ο Ναυτικός Όμιλος Αγίου Νικολάου ανακοίνωσε την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα έχει την ευθύνη για την επόμενη περίοδο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει: “Ο Ναυτικός Όμιλος Αγίου Νικολάου έπειτα από την πραγματοποίηση της εκλογικής διαδικασίας, ανακοινώνει την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα αναλάβει καθήκοντα για την επόμενη θητεία.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους Γεώργιο Γιανναδάκη ως πρόεδρο και μέλη τους Εμμανουήλ Καπανταϊδάκη, Χαρούλα Κοκκίνη, Κωνσταντίνο Μαρή, Ευαγγελία Χουρδάκη, Εμμανουήλ Μαρκάκη και Μαρίνα Περάκη.

Εντός των επόμενων ημερών, θα συνεδριάσει προκειμένου να συγκροτηθεί πλήρως σε σώμα και να αναλάβει επίσημα τα καθήκοντά του.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει τη δέσμευσή του να εργαστεί με συνέπεια και όραμα για να συνεχίσει το έργο και την προσφορά του Ομίλου στον τόπο!”.