Με νίκη συνδυάστηκε η πρώτη εκτός έδρας αποστολή του ΝΟΑΝ στην water polo league 2 (A2) και το Νότιο όμιλο συνεχίζοντας το νικηφόρο σερί, επικρατώντας για την 3η αγωνιστική με σκορ 13-9 του Άργη Καλαμάτας .