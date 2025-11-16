Ο Άγιος Νικόλαος Europlan ήταν ο μεγάλος νικητής στο Λασιθιώτικο ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα Ανδρών της ΕΚΑΣΚ και μάλιστα με θριαμβευτικό τρόπο, καθώς επικράτησε με το επιβλητικό 102-63 του ΑΟΚ Ιεράπετρα στο κλειστό του Αγίου Νικολάου.

-Ρεπορτάζ του αγώνα στην ΑΝΑΤΟΛΗ της Δευτέρας

Τα δεκάλεπτα: 31-18, 16-17, 25-19, 30-9

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ EUROPLAN (ΜΑΝΟΣ ΚΑΡΛΑΦΤΗΣ): Άγγ. Λαγουδάκης 22(4), Αντ. Νικητάκης 26, Μαν. Μήλας 14, Στρ. Αντιφιλιώτης 13(3)

Σόλ. Βλαχάκης 10(2), Στελ. Γκαμπέλης 5(1), Βασ. Κοπανιστός 7, Μαν. Σταυρακάκης 3(1), Χρ. Κωνσταντάρας 2, Γιαν. Χατζάκης, Νικ. Κουτουλάκης.

ΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ (ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΪΤΑΝΑΚΗΣ): Γιαν. Καραλάκης 16(1), Δημ. Αρώνης 5, Γιωρ. Καλαϊτζάκης 16(4), Γιαν. Πατεράκης 3, Μαν. Αρώνης 7, Χαρ. Πάγκαλος 11, Φίλ. Ζερβακάκης 2, Γιώρ. Στρατάκης 2, Γιώρ. Χατζιωαννίδης 1, Μαν. Τσακιράκης, Οδυς. Νάτσος, Σοφ. Καμίνης.