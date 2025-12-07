Ο ΑΟΑΝ ήταν ο μεγάλος νικητής του ντέρμπι με τη Νίκη Σητείας, επικρατώντας με 4-1 για την 9η αγωνιστική της Α’ ΕΠΣΛ, σε ένα παιχνίδι που είχε ρυθμό, ένταση και πολλές φάσεις. Η Αγιονικολιώτικη ομάδα επέβαλε το ρυθμό της και έφτασε άνετα στην κατάκτηση του τριπόντου με το οποίο ανέβηκε στους 19 βαθμούς, 6 πίσω από την ΑΕ Νεάπολης που οδηγεί την κούρσα, ενώ η ομάδα της Σητείας έμεινε στους 16 βαθμούς.

Τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής:

ΑΟΑΝ-Νίκη Σητείας 4-1

Ίτανος Παλαικάστρου-ΟΦΙ 1-3

ΑΟΣΚ-ΑΕ Νεάπολης 0-2

ΑΣΙ-ΑΟ Κριτσάς 2-1

Αναγέννηση-Πύργος Καλού Χωριού 15-1

Κόρφος Ελούντας-ΑΟ Βραχασίου 0-2

Η βαθμολογία έχει διαμορφωθεί ως εξής:

ΑΟ Βραχασίου 8-1-0 25 ΑΕ Νεάπολης 8-1-0 25 Αναγέννηση 7-1-1 22 4. ΑΟΑΝ 6-1-2 19 5. Νίκη Σητείας 5-1-3 16 ΟΦΙ 4-2-3 14 Κόρφος Ελούντας 3-2-4 11 ΑΟΣΚ 3-1-5 10 Ίτανος Παλαικάστρου 2-0-7 6 ΑΣΙ 2-0-7 6 ΑΟ Κριτσάς 1-0-8 3 Πύργος Καλού Χωριού 0-0-9 0

Το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής:

Ίτανος Παλαικάστρου-ΑΟΑΝ

Νίκη Σητείας-ΑΟΣΚ

ΟΦΙ-ΑΣΙ

ΑΕ Νεάπολης-Αναγέννηση

ΑΟ Κριτσάς-Κόρφος Ελούντας

Πύργος Καλού Χωριού-ΑΟ Βραχασίου