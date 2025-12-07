Ο ΑΟΑΝ ήταν ο μεγάλος νικητής του ντέρμπι με τη Νίκη Σητείας, επικρατώντας με 4-1 για την 9η αγωνιστική της Α’ ΕΠΣΛ, σε ένα παιχνίδι που είχε ρυθμό, ένταση και πολλές φάσεις. Η Αγιονικολιώτικη ομάδα επέβαλε το ρυθμό της και έφτασε άνετα στην κατάκτηση του τριπόντου με το οποίο ανέβηκε στους 19 βαθμούς, 6 πίσω από την ΑΕ Νεάπολης που οδηγεί την κούρσα, ενώ η ομάδα της Σητείας έμεινε στους 16 βαθμούς.
Τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής:
ΑΟΑΝ-Νίκη Σητείας 4-1
Ίτανος Παλαικάστρου-ΟΦΙ 1-3
ΑΟΣΚ-ΑΕ Νεάπολης 0-2
ΑΣΙ-ΑΟ Κριτσάς 2-1
Αναγέννηση-Πύργος Καλού Χωριού 15-1
Κόρφος Ελούντας-ΑΟ Βραχασίου 0-2
Η βαθμολογία έχει διαμορφωθεί ως εξής:
- ΑΟ Βραχασίου 8-1-0 25
- ΑΕ Νεάπολης 8-1-0 25
- Αναγέννηση 7-1-1 22
- 4. ΑΟΑΝ 6-1-2 19
- 5. Νίκη Σητείας 5-1-3 16
- ΟΦΙ 4-2-3 14
- Κόρφος Ελούντας 3-2-4 11
- ΑΟΣΚ 3-1-5 10
- Ίτανος Παλαικάστρου 2-0-7 6
- ΑΣΙ 2-0-7 6
- ΑΟ Κριτσάς 1-0-8 3
- Πύργος Καλού Χωριού 0-0-9 0
Το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής:
Ίτανος Παλαικάστρου-ΑΟΑΝ
Νίκη Σητείας-ΑΟΣΚ
ΟΦΙ-ΑΣΙ
ΑΕ Νεάπολης-Αναγέννηση
ΑΟ Κριτσάς-Κόρφος Ελούντας
Πύργος Καλού Χωριού-ΑΟ Βραχασίου