Την Κυριακή στις 14.00, στο κολυμβητήριο του Ηρακλείου, η ομάδα πόλο του ΝΟΑΝ δίνει τη δεύτερη μάχη της στη 2η αγωνιστική του Νοτίου Ομίλου της Water Polo League 2 (Α2). Αν και τυπικά γηπεδούχος, θα βρεθεί ουσιαστικά στην έδρα του αντιπάλου της, αντιμετωπίζοντας τον ΟΦΗ σε ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα κρητικά ντέρμπι των τελευταίων ετών.

Η αναμέτρηση προμηνύεται εξαιρετικά δυνατή και αμφίρροπη. Και οι δύο ομάδες έχουν μπει με το δεξί στο νέο πρωτάθλημα, σημειώνοντας νίκες στην πρεμιέρα τους, μάλιστα, στο ίδιο κολυμβητήριο. Ο ΝΟΑΝ έκανε ιδανικό ξεκίνημα επικρατώντας 11-10 του πολύ ισχυρού Ηλυσιακού, σε ένα παιχνίδι γεμάτο ένταση, ποιότητα και ανατροπές. Από την άλλη, ο ΟΦΗ επιβλήθηκε 14-11 του πάντα επικίνδυνου Ιωνικού, δείχνοντας την ανταγωνιστικότητά του και το πόσο δύσκολο είναι για κάθε αντίπαλο να τον αντιμετωπίσει στη φυσική του έδρα.

Όλα αυτά δημιουργούν ένα σκηνικό που προσφέρει όλα τα στοιχεία ενός πραγματικού ντέρμπι. Ρυθμός, πάθος, δυνατές άμυνες, εναλλαγές στο σκορ και δύο σύνολα που έχουν αποδείξει πως μπορούν να σταθούν σε υψηλό επίπεδο. Ο ΝΟΑΝ, ωστόσο, γνωρίζει πως για να καταφέρει να διπλασιάσει τις νίκες του θα χρειαστεί συγκέντρωση, πειθαρχία και καθαρό μυαλό σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Ο προπονητής Γιώργος Κερούλης και οι παίκτες του βρίσκονται σε εξαιρετική ψυχολογική κατάσταση μετά το σπουδαίο αποτέλεσμα της πρεμιέρας. Το κλίμα είναι άριστο, η αυτοπεποίθηση υψηλή και η ομάδα δείχνει να πατάει γερά στα πόδια της. Η εμπειρία του ρόστερ του ΝΟΑΝ αποτελεί ισχυρό πλεονέκτημα, ίσως το μεγαλύτερο στον όμιλο και μπορεί να παίξει καταλυτικό ρόλο σε κρίσιμες στιγμές, ειδικά σε παιχνίδια που κρίνονται στις λεπτομέρειες, όπως αναμένεται να είναι το κυριακάτικο.

Παρά το πλεονέκτημα αυτό, κανείς στο στρατόπεδο του ΝΟΑΝ δεν υποτιμά τον αντίπαλο. Ο ΟΦΗ διαθέτει συνοχή, παίζει εντός έδρας και έχει αποδείξει ότι αποτελεί ομάδα με βάθος, φυσική κατάσταση και ποιότητα στην επίθεση. Πρόκειται για μια ομάδα που ξέρει το κολυμβητήριο καλύτερα από οποιονδήποτε και το μετατρέπει συχνά στο δυνατό της «όπλο’. Για τον λόγο αυτό, κάθε προσπάθεια πρόβλεψης για το αποτέλεσμα κρίνεται παρακινδυνευμένη.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι η έκβαση του αγώνα θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την απόδοση των Αγιονικολιωτών. Εάν ο ΝΟΑΝ καταφέρει να επιβάλει τον ρυθμό του, να αξιοποιήσει την εμπειρία του και να παραμείνει ψύχραιμος στις δύσκολες στιγμές, τότε μπορεί να βάλει γερές βάσεις για μια δεύτερη συνεχόμενη νίκη που θα του δώσει σημαντική ώθηση για τη συνέχεια του πρωταθλήματος.

Σε αυτήν την προσπάθεια, η παρουσία και η στήριξη του κόσμου κρίνεται πολύτιμη. Οι φίλοι του ΝΟΑΝ πρέπει και αξίζει να βρεθούν στο πλευρό της, να δώσουν παλμό και δύναμη και να βοηθήσουν με τη φωνή τους, τους παίκτες στην απαιτητική αποστολή που έχουν μπροστά τους.

Την Κυριακή στις 14.00, το κολυμβητήριο του Ηρακλείου θα αποτελέσει το σκηνικό μιας μεγάλης μάχης. Ένα ντέρμπι που αναμένεται να προσφέρει έντονες συγκινήσεις και υψηλό θέαμα, με τον ΝΟΑΝ έτοιμο να διεκδικήσει ακόμη μία μεγάλη νίκη.

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής

Νότιος όμιλος

Σάββατο, 14.00

Ηλυσιακός-ΠΕΚΕΒ

Κυριακή, 14.00

ΝΟΑΝ-ΟΦΗ

ΝΟ Ναυπλίου-ΑΟΝ Γέρακα

Ιωνικός-Άργης Καλαμάτας

Η βαθμολογία

ΟΦΗ 1-0-0 (14-11) 3 ΑΟ Νηρέας Γέρακα 1-0-0 (14-13) 3 ΝΟΑΝ 1-0-0 (11-10) 3 ΝΟ Ναυπλίου 1-0-0 (8-7) 3 ΠΕΚΕ Βροντάδου 0-0-1 (13-14) 0 ΑΟ Ηλυσιακός 0-0-1 (10-11) 0 Άργης Καλαμάτας 0-0-1 (7-8) 0 ΑΟ Ιωνικός 0-0-1 (11-14) 0

Βόρειος όμιλος

Σάββατο, 13.00

ΟΥΚ Βόλου-Άρης Θεσ.

15.30

Νίκη Βόλου-ΝΑΟ Κέρκυρας

Κυριακή, 13.00

ΝΕ Πατρών-ΟΠΑΘΑ

15.00

Ηλιούπολη-Ηρακλής

Η βαθμολογία