Το σωματείο μπάσκετ Άγιος Νικόλαος Europlan ενημερώνει για τους αγώνες των τμημάτων του το Σαββατοκύριακο:

Με σημαντικές αγωνιστικές υποχρεώσεις συνεχίζεται η δράση για τα τμήματα του Αθλητικού Συλλόγου Αγίου Νικολάου Καλαθοσφαίριση Europlan το διήμερο 6 και 7 Δεκεμβρίου 2025, σε άνδρες και εφήβους.

Το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2025, ανήμερα της εορτής της πόλης του Αγίου Νικολάου, η ανδρική μας ομάδα αγωνίζεται στο κλειστό του Λίντο στο Ηράκλειο, αντιμετωπίζοντας τον Εργοτέλη Γ.Σ., στο πλαίσιο του Πρωταθλήματος Ανδρών Κρήτης. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 20:00 και αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, σε μια δυνατή αναμέτρηση με υψηλές απαιτήσεις με τους παίκτες του κόουτς Μανόλη Καρλάφτη να έχουν προετοιμαστεί ανάλογα.

Την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025, τη σκυτάλη παίρνει το εφηβικό μας τμήμα, το οποίο θα αγωνιστεί στην Αλικαρνασσό απέναντι στον Ηρόδοτο 2, στις 13:30, στο πλαίσιο του Πρωταθλήματος Εφήβων Β’ Κρήτης. Οι νεαροί αθλητές μας συνεχίζουν τη φετινή τους προσπάθεια με στόχο τη βελτίωση, την εμπειρία και τις νίκες.

Ο Σύλλογος καλεί φίλους, γονείς και φιλάθλους να στηρίξουν τις ομάδες μας, τόσο δια ζώσης όπου είναι εφικτό, όσο και με τη θετική τους ενέργεια.

Ευχόμαστε καλή επιτυχία στους αθλητές και τους προπονητές μας!