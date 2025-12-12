Οι «Μ & Μ Κατασκευαστική ΕΠΕ» και ο Δημήτριος Ντιγκάκης αναδείχθηκαν ως προσωρινοί ανάδοχοι του έργου συντήρησης του φυσικού χλοοτάπητα των γηπέδων, Αγίου Νικολάου, Νεαπόλεως, Καλού Χωριού και Λακωνίων.

Ετσι, όπως προκύπτει από τις οικονομικές προσφορές του υπέβαλαν, η εταιρεία Δημήτριος Ντιγκάκης αναλαμβάνει τη συντήρηση του χλοοτάπητα στα γήπεδα Αγίου Νικολάου και Νεαπόλεως αντί 40.095 ευρώ, αντίστοιχα, δηλαδή συνολικά αντί 80.190 ευρώ.

Η «Μ & Μ Κατασκευαστική ΕΠΕ» θα εκτελέσει τη συντήρηση του χλοοτάπητα στα γήπεδα Καλού Χωριού και Λακωνίων αντί του ποσού των 19.296 ευρώ αντίστοιχα, δηλαδή σύνολο 38.592 ευρώ.

Το σχετικό πρακτικό της επιτροπής του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του Δήμου ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή.