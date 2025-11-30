Παιχνίδια για… όλα τα γούστα διεξήχθησαν στην 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Β’ κατηγορίας, με τον Οροπεδιακό να κερδίζει 1-0 τον ΑΟ Σκοπής, ο ΑΟΑΝ Β 2-0 τη Θύελλα, ο ΠΑΟ Κρούστα 3-0 την ΑΕ Νεάπολης Β, με σκορ 5-0 ο ΟΦΙ Β την ΑΕ Λακωνίων και 6-0 ο Ποσειδώνας τη Νίκη Σητείας Β.
– Συνοπτικά τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής:
Θύελλα Ιερ.-ΑΟΑΝ Β 0-2
Νίκη Β-Ποσειδώνας Σητείας 0-6
ΠΑΟ Κρούστα-ΑΕ Νεάπολης Β 3-0
ΑΕ Λακωνίων-ΟΦΙ Β 0-5
Οροπεδιακός-ΑΟ Σκοπής 1-0
Η βαθμολογία:
- ΠΑΟ Κρούστα 4-0-0 (20-2) 12
- ΑΟΑΝ Β 3-1-0 (13-2) 10
- ΟΦΙ Β 3-1-1 (11-2) 10
- Ποσειδώνας Σητείας 3-0-1 (11-3) 9
- ΑΕ Νεάπολης Β 2-1-1 (11-5) 7
- ΑΟ Σκοπής 2-1-2 (10-7) 7
- Απόλλων Ιερ. 2-0-2 (9-14) 6
- Οροπεδιακός 2-0-3 (7-13) 6
- Νίκη Σητείας Β 1-0-4 (9-32) 3
- ΑΕ Λακωνίων 1-0-1 (4-7) 0*
- Θύελλα Ιεράπετρας 0-0-4 (3-12) 0
– ΑΟ Βραχασίου Β (αποχώρησε)
*Έχουν αφαιρεθεί τρεις βαθμοί
Η επόμενη (6η) αγωνιστική
ΑΕ Λακωνίων-ΑΟ Βραχασίου Β
Απόλλων Ιεράπετρας-ΠΑΟ Κρούστα
ΟΦΙ Β -Νίκη Σητείας Β
ΑΕ Νεάπολης Β-Οροπεδιακός
Ποσειδώνας Σητείας-Θύελλα Ιεράπετρας
ΑΟ Σκοπής-ΑΟΑΝ Β