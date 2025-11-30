Παιχνίδια για… όλα τα γούστα διεξήχθησαν στην 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Β’ κατηγορίας, με τον Οροπεδιακό να κερδίζει 1-0 τον ΑΟ Σκοπής, ο ΑΟΑΝ Β 2-0 τη Θύελλα, ο ΠΑΟ Κρούστα 3-0 την ΑΕ Νεάπολης Β, με σκορ 5-0 ο ΟΦΙ Β την ΑΕ Λακωνίων και 6-0 ο Ποσειδώνας τη Νίκη Σητείας Β.

– Συνοπτικά τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής:

Θύελλα Ιερ.-ΑΟΑΝ Β 0-2

Νίκη Β-Ποσειδώνας Σητείας 0-6

ΠΑΟ Κρούστα-ΑΕ Νεάπολης Β 3-0

ΑΕ Λακωνίων-ΟΦΙ Β 0-5

Οροπεδιακός-ΑΟ Σκοπής 1-0

Η βαθμολογία:

ΠΑΟ Κρούστα 4-0-0 (20-2) 12 ΑΟΑΝ Β 3-1-0 (13-2) 10 ΟΦΙ Β 3-1-1 (11-2) 10 Ποσειδώνας Σητείας 3-0-1 (11-3) 9 ΑΕ Νεάπολης Β 2-1-1 (11-5) 7 ΑΟ Σκοπής 2-1-2 (10-7) 7 Απόλλων Ιερ. 2-0-2 (9-14) 6 Οροπεδιακός 2-0-3 (7-13) 6 Νίκη Σητείας Β 1-0-4 (9-32) 3 ΑΕ Λακωνίων 1-0-1 (4-7) 0* Θύελλα Ιεράπετρας 0-0-4 (3-12) 0

– ΑΟ Βραχασίου Β (αποχώρησε)

*Έχουν αφαιρεθεί τρεις βαθμοί

Η επόμενη (6η) αγωνιστική

ΑΕ Λακωνίων-ΑΟ Βραχασίου Β

Απόλλων Ιεράπετρας-ΠΑΟ Κρούστα

ΟΦΙ Β -Νίκη Σητείας Β

ΑΕ Νεάπολης Β-Οροπεδιακός

Ποσειδώνας Σητείας-Θύελλα Ιεράπετρας

ΑΟ Σκοπής-ΑΟΑΝ Β