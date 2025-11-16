Δεκαπέντε χρόνια μετά την τελευταία του παρουσία στη δεύτερη τη τάξη κατηγορία της ελληνικής υδατοσφαίρισης, ο ΝΟΑΝ επιστρέφει δυναμικά στη Water Polo League 2 (Α2 Ανδρών), γράφοντας μια νέα σελίδα στην ιστορία του συλλόγου και του Λασιθιώτικου αθλητισμού. Η αρχή του νέου ταξιδιού θα γίνει την Κυριακή στις 15:00, στο κολυμβητήριο Ηρακλείου, όπου η ομάδα του Αγίου Νικολάου θα αντιμετωπίσει τον Ηλυσιακό, σε αναμέτρηση για την 1η αγωνιστική του Νοτίου Ομίλου.

Ο ΝΟΑΝ επιστρέφει σε μια απαιτητική κατηγορία, αλλά όχι ως κομπάρσος. Αντίθετα, μετά από μια προσεκτικά σχεδιασμένη προετοιμασία και στοχευμένες μεταγραφές, οι άνθρωποι του συλλόγου έχουν καταφέρει να συγκροτήσουν ένα από τα πιο ανταγωνιστικά ρόστερ των τελευταίων ετών.

Ο προπονητής Γιώργος Κερούλης έχει δημιουργήσει ένα σύνολο που συνδυάζει εμπειρία, ποιότητα και νεανική ενέργεια, με τους παίκτες να δείχνουν έτοιμοι να παλέψουν σε κάθε παιχνίδι και να αποδείξουν πως ο ΝΟΑΝ έχει επιστρέψει για να μείνει.

Η ομάδα ενισχύθηκε σημαντικά με παίκτες αναγνωρισμένους στον χώρο του ελληνικού πόλο, που προσδίδουν κύρος, βάθος και αυτοπεποίθηση στο ρόστερ. Οι εμφανίσεις στα δύο φιλικά με τον ΟΦΗ το περασμένο Σαββατοκύριακο άφησαν ιδιαίτερα θετικές εντυπώσεις, επιβεβαιώνοντας ότι ο ΝΟΑΝ βρίσκεται σε καλό δρόμο και πως οι φίλοι της ομάδας μπορούν να περιμένουν ένα σύνολο που θα παλέψει σκληρά σε κάθε αγωνιστική.

Ένα δύσκολο ξεκίνημα – αλλά και μια μεγάλη πρόκληση

Η πρεμιέρα απέναντι στον Ηλυσιακό, μια ομάδα με ιστορία και θεωρητικά από τα φαβορί για την άνοδο, συνιστά μια πρώτη δυνατή δοκιμασία για τους «κυανόλευκους». Παρά την ποιότητα του αντιπάλου, στον ΝΟΑΝ υπάρχει πίστη, αυτοπεποίθηση και ενθουσιασμός, καθώς η ομάδα δείχνει έτοιμη να κοιτάξει στα μάτια οποιονδήποτε αντίπαλο και να διεκδικήσει με αξιώσεις το βασικό της στόχο, την παραμονή στην κατηγορία και τη σταθερή καθιέρωση στη Water Polo League 2.

Το παιχνίδι θα διεξαχθεί στο κολυμβητήριο του Ηρακλείου, λόγω του γνωστού προβλήματος με τη φυσική έδρα του συλλόγου, το κολυμβητήριο «Γιώργος Μπίας». Παρά το γεγονός αυτό, ο ΝΟΑΝ είναι αποφασισμένος να διατηρήσει την έδρα του ζωντανή, μεταφέροντας το πάθος και τη στήριξη του Αγιονικολιώτικου κοινού όπου κι αν αγωνίζεται.

Ο κόσμος δίπλα στην ομάδα

Αναγνωρίζοντας τη σημασία του πρώτου παιχνιδιού και θέλοντας να διευκολύνει τους φιλάθλους, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΟΑΝ έχει φροντίσει για τη μεταφορά των κατόχων διαρκείας με ναυλωμένο λεωφορείο, που θα αναχωρήσει την Κυριακή στις 13:30 από το κολυμβητήριο του Αγίου Νικολάου με προορισμό το Ηράκλειο. Η κίνηση αυτή δείχνει τη στενή σχέση ομάδας και φιλάθλων, αλλά και τη σημασία της ενότητας στη νέα αυτή προσπάθεια.

Η παρουσία του κόσμου στις εξέδρες θα αποτελέσει πολύτιμη ενίσχυση σε ένα από τα πιο δύσκολα παιχνίδια της σεζόν, στέλνοντας το μήνυμα ότι ο ΝΟΑΝ, παρά τις αντιξοότητες, παραμένει ζωντανός, μαχητικός και αποφασισμένος να διεκδικήσει τη θέση που του αξίζει.

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής

Νότιος όμιλος

Σάββατο, 13.30

ΑΟΝ Γέρακα-ΠΕΚΕΒ

Κυριακή

13:00 ΠΑ Καλαμάτας-ΝΟ Ναυπλίου

ΟΦΗ-Ιωνικός ΑΟ

15:00

ΝΟΑΝ-Ηλυσιακός ΑΟ

Βόρειος όμιλος

Κυριακή, 14.00

ΑΣ Άρης-ΓΣ Ηλιούπολης

ΝΕ Πατρών-Νίκη Βόλου

15:30

ΝΓΣ Ηρακλής-ΝΑΟ Κέρκυρας

16:00

ΟΠΑΘΑ-ΟΥΚ Βόλου