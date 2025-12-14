Πέρασε κάθε προσδοκία το ενδιαφέρον για συμμετοχή στο νεοσύστατο τμήμα βόλεϊ της ομάδας «Άγιος Νικόλαος», κατά την πρώτη συνάντηση γνωριμίας των αθλητριών που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 13 Δεκεμβρίου. Η μεγάλη προσέλευση επιβεβαίωσε τη δυναμική του εγχειρήματος και την ανάγκη για νέες επιλογές άθλησης στην πόλη, με ένα ομαδικό και ευγενές άθλημα όπως η πετοσφαίριση.

Στον χαιρετισμό του, ο πρόεδρος της ομάδας κ. Μάνος Γεροντής τόνισε ότι η δημιουργία του τμήματος βόλεϊ εντάσσεται στο συνολικό όραμα του συλλόγου για την ανάπτυξη του αθλητισμού στον Άγιο Νικόλαο, δίνοντας τη δυνατότητα σε παιδιά και νέους να έρθουν σε επαφή με ένα ακόμη άθλημα, μέσα από οργανωμένες και ποιοτικές συνθήκες. Ακόμα ευχαρίστησέ την αντιδήμαρχο παιδείας Μαρία Γάλλου για την ευγενική παραχώρηση των κλειστών αιθουσών και την γενικότερη θετική στάση της.

Ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού κ. Στέργιος Ατσαλάκης υπογράμμισε ότι και το τμήμα πετοσφαίρισης θα έχει τη στήριξη του Δήμου Αγίου Νικολάου, αναφερόμενος παράλληλα στις διαδικασίες ολοκλήρωσης του κλειστού γυμναστηρίου Τ10, το οποίο με σωστό προγραμματισμό θα μπορεί να φιλοξενήσει τις ανάγκες όλων των αθλητικών ομάδων της πόλης.

Από την πλευρά του, ο προπονητής του τμήματος κ. Μάνος Κοκολάκης εξέφρασε τη χαρά του για την επανεκκίνηση του βόλεϊ στον Άγιο Νικόλαο, δηλώνοντας έτοιμος να δουλέψει με μεράκι και συνέπεια, υποσχόμενος «πολύ καλές στιγμές» για τους αθλητές και την ομάδα.

Παρόντες στη συνάντηση ήταν επίσης ο δημοτικός σύμβουλος κ. Χάρης Αλεξάκης, ο οποίος εξέφρασε τη χαρά και τη στήριξή του για την έναρξη των τμημάτων βόλεϊ στην πόλη.