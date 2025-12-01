Ο ΑΟΑΝ κέρδισε το ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής στην Α΄ ΕΠΣΛ κόντρα στον ΟΦΙ με 1-2 και έμεινε “ζωντανός” στο κυνήγι του τίτλου της κατηγορίας καθώς η διαφορά του από την κορυφή διατηρήθηκε στους 6 βαθμούς και συγκατοικεί στην 4η θέση με την Νίκη Σητείας με την οποία θα αναμετρηθεί την επόμενη αγωνιστική στο δημοτικό στάδιο Αγίου Νικολάου. Αντίθετα ο ΟΦΙ έχει μείνει αρκετά πίσω με 11 βαθμούς στην συγκομιδή του.
Η βαθμολογία έχει διαμορφωθεί ως εξής:
- ΑΟ Βραχασίου 7-1-0 22
- ΑΕ Νεάπολης 7-1-0 22
- Αναγέννηση 6-1-1 19
- Νίκη Σητείας 5-1-2 16
- ΑΟΑΝ 5-1-2 16
- ΟΦΙ 3-2-3 11
- Κόρφος Ελούντας 3-2-3 11
- ΑΟΣΚ 3-1-4 10
- Ίτανος Παλαικάστρου 2-0-6 6
- ΑΟ Κριτσάς 1-0-7 3
- ΑΣΙ 1-0-7 3
- Πύργος Καλού Χωριού 0-0-8 0
Το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής:
ΑΟΑΝ-Νίκη Σητείας
Ίτανος Παλαικάστρου-ΟΦΙ
ΑΟΣΚ-ΑΕ Νεάπολης
ΑΣΙ-ΑΟ Κριτσάς
Αναγέννηση-Πύργος Καλού Χωριού
Κόρφος Ελούντας-ΑΟ Βραχασίου