Ο ΑΟΑΝ κέρδισε το ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής στην Α΄ ΕΠΣΛ κόντρα στον ΟΦΙ με 1-2 και έμεινε “ζωντανός” στο κυνήγι του τίτλου της κατηγορίας καθώς η διαφορά του από την κορυφή διατηρήθηκε στους 6 βαθμούς και συγκατοικεί στην 4η θέση με την Νίκη Σητείας με την οποία θα αναμετρηθεί την επόμενη αγωνιστική στο δημοτικό στάδιο Αγίου Νικολάου. Αντίθετα ο ΟΦΙ έχει μείνει αρκετά πίσω με 11 βαθμούς στην συγκομιδή του.

Η βαθμολογία έχει διαμορφωθεί ως εξής:

ΑΟ Βραχασίου 7-1-0 22 ΑΕ Νεάπολης 7-1-0 22 Αναγέννηση 6-1-1 19 Νίκη Σητείας 5-1-2 16 ΑΟΑΝ 5-1-2 16 ΟΦΙ 3-2-3 11 Κόρφος Ελούντας 3-2-3 11 ΑΟΣΚ 3-1-4 10 Ίτανος Παλαικάστρου 2-0-6 6 ΑΟ Κριτσάς 1-0-7 3 ΑΣΙ 1-0-7 3 Πύργος Καλού Χωριού 0-0-8 0

Το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής:

ΑΟΑΝ-Νίκη Σητείας

Ίτανος Παλαικάστρου-ΟΦΙ

ΑΟΣΚ-ΑΕ Νεάπολης

ΑΣΙ-ΑΟ Κριτσάς

Αναγέννηση-Πύργος Καλού Χωριού

Κόρφος Ελούντας-ΑΟ Βραχασίου