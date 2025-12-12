Με βλέμμα αποφασιστικό, αλλά και με την εμπειρία ενός «μαθήματος» που κόστισε την προηγούμενη αγωνιστική, ο ΝΟΑΝ ετοιμάζεται να μπει ξανά στο νερό για μία ακόμη δυνατή αναμέτρηση στη Water Polo League (Α2). Το Σάββατο στις 15.00, στο κολυμβητήριο της Χίου, ο ΝΟΑΝ αντιμετωπίζει την Προοδευτική Εκπολιτιστική Κοινωνική Ένωση Βροντάδου (ΠΕΚΕΒ), στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του Νοτίου ομίλου, ένα παιχνίδι που έχει τη δική του ξεχωριστή σημασία.

Όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ του Μανόλη Μαρκάκη στην ΑΝΑΤΟΛη, η ομάδα του Αγίου Νικολάου προέρχεται από την ήττα στο Ηράκλειο από τον Νηρέα Γέρακα, ένα αποτέλεσμα που έβαλε τέλος στο εντυπωσιακό σερί των τριών συνεχόμενων νικών. Ήταν μια εμφάνιση που δεν θύμισε τον ΝΟΑΝ των προηγούμενων αγωνιστικών και μια ήττα που, αν και φυσιολογική με βάση την εικόνα του αγώνα, λειτούργησε ως καμπανάκι.

Στον ΝΟΑΝ γνωρίζουν πλέον καλά ότι σε αυτή την κατηγορία δεν υπάρχουν «εύκολα» και «δύσκολα» παιχνίδια. Ότι κατάφεραν να ανατρέψουν τις πρώτες αγωνιστικές, δεν ήταν δεδομένο ότι θα συμβεί ξανά. Ο Νηρέας Γέρακα τους το απέδειξε ξεκάθαρα. Έτσι, το ζητούμενο για την ομάδα του Γιώργου Κερούλη είναι να αποδείξει πως το προηγούμενο ματς δεν ήταν παρά μια κακή παρένθεση και ότι η φετινή πορεία δεν αλλάζει.

Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής

Νότιος όμιλος

Σάββατο

Γέρακα 13:30 ΑΟΝ Γέρακα – ΟΦΗ

Χίου 15:00 ΠΕΚΕΒ – ΝΟΑΝ

Κυριακή

Καλαμάτας 13:00 ΠΑ Καλαμάτας – Ηλυσιακός ΑΟ

Ναυπλίου 14:00 ΝΟ Ναυπλίου – Ιωνικός ΑΟ