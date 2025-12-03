Σε κλίμα συνεργασίας και υπευθυνότητας πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του NOAN, όπως αυτό προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της Παρασκευής (28/11).
Κατά τη συνεδρίαση το Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα και προχώρησε στην κατανομή των ρόλων και αρμοδιοτήτων, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του σωματείου.
Το νέο Διοικητικό Σχήμα διαμορφώθηκε ως εξής:
Πρόεδρος: Γιώργος Γιανναδάκης
Αντιπρόεδρος: Μανόλης Καπανταϊδάκης
Γραμματέας: Μάνος Μαρκάκης
Ταμίας: Ευαγγελία Χουρδάκη
Έφορος Κολύμβησης: Μαρίνα Περάκη
Έφορος Υδατοσφαίρισης: Κωστής Μαρής
Μέλος: Χαρούλα Κοκκίνη
Ο ΝΟΑΝ συνεχίζει με συνέπεια και όραμα την προσπάθεια για την προώθηση του υδάτινου αθλητισμού στον τόπο και την εύρυθμη λειτουργία όλων των τμημάτων του, καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.