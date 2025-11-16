Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα αποδείχθηκε η 3η αγωνιστική στο πρωτάθλημα της Β’ κατηγορίας, με τα ακόλουθα αποτελέσματα:
ΟΦΙ Β-Ποσειδώνας Σητείας 0-1
Νίκη Β-Οροπεδιακός 5-0
Απόλλων Ιερ.-ΑΟ Σκοπής 0-3
ΠΑΟ Κρούστα-Θύελλα Ιερ. 3-0
ΑΕ Λακωνίων-ΑΟΑΝ Β (αναβολή)
ΑΟ Βραχασίου Β-ΑΕ Νεάπολης Β 0-3 α.α.
Η βαθμολογία
1.ΑΟ Σκοπής 2-1-0 (8-2) 7
2.ΠΑΟ Κρούστα 2-0-0 (13-0) 6*
3.Απόλλων Ιερ. 2-0-1 (9-8) 6
4.Ποσειδώνας Σητείας 2-0-1 (5-3) 6
5.ΑΕ Νεάπολης Β 1-1-0 (5-2) 4
6.ΑΟΑΝ Β 1-1-0 (3-1) 4*
7.ΟΦΙ Β 1-1-1 (3-2) 4
8.ΑΕ Λακωνίων 1-0-0 (4-2) 3**
9.Νίκη Σητείας Β 1-0-2 (8-15) 3
10.Οροπεδιακός 0-0-3 (3-12) 0
11.Θύελλα Ιεράπετρας 0-0-2 (2-7) 0*
– ΑΟ Βραχασίου Β (αποχώρησε)
*Αγώνα λιγότερο
Η επόμενη (4η) αγωνιστική
ΑΟΑΝ Β-Νίκη Σητείας Β
ΑΕ Νεάπολης Β-Απόλλων Ιερ.
Οροπεδιακός-Θύελλα Ιερ.
ΑΟ Σκοπής-ΠΑΟ Κρούστα
Ποσειδώνας Σητείας-ΑΕ Λακωνίων
ΟΦΙ Β-ΑΟ Βραχασίου