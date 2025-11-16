Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα αποδείχθηκε η 3η αγωνιστική στο πρωτάθλημα της Β’ κατηγορίας, με τα ακόλουθα αποτελέσματα:

ΟΦΙ Β-Ποσειδώνας Σητείας 0-1

Νίκη Β-Οροπεδιακός 5-0

Απόλλων Ιερ.-ΑΟ Σκοπής 0-3

ΠΑΟ Κρούστα-Θύελλα Ιερ. 3-0

ΑΕ Λακωνίων-ΑΟΑΝ Β (αναβολή)

ΑΟ Βραχασίου Β-ΑΕ Νεάπολης Β 0-3 α.α.

Η βαθμολογία

1.ΑΟ Σκοπής 2-1-0 (8-2) 7

2.ΠΑΟ Κρούστα 2-0-0 (13-0) 6*

3.Απόλλων Ιερ. 2-0-1 (9-8) 6

4.Ποσειδώνας Σητείας 2-0-1 (5-3) 6

5.ΑΕ Νεάπολης Β 1-1-0 (5-2) 4

6.ΑΟΑΝ Β 1-1-0 (3-1) 4*

7.ΟΦΙ Β 1-1-1 (3-2) 4

8.ΑΕ Λακωνίων 1-0-0 (4-2) 3**

9.Νίκη Σητείας Β 1-0-2 (8-15) 3

10.Οροπεδιακός 0-0-3 (3-12) 0

11.Θύελλα Ιεράπετρας 0-0-2 (2-7) 0*

– ΑΟ Βραχασίου Β (αποχώρησε)

*Αγώνα λιγότερο

Η επόμενη (4η) αγωνιστική

ΑΟΑΝ Β-Νίκη Σητείας Β

ΑΕ Νεάπολης Β-Απόλλων Ιερ.

Οροπεδιακός-Θύελλα Ιερ.

ΑΟ Σκοπής-ΠΑΟ Κρούστα

Ποσειδώνας Σητείας-ΑΕ Λακωνίων

ΟΦΙ Β-ΑΟ Βραχασίου