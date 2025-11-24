Αγωνιστική των γηπεδούχων ήταν στη Β’ κατηγορία η 4η αγωνιστική, με τρεις ομάδες να κερδίζουν στο γήπεδο τους η ΑΕ Νεάπολης Β τον Απόλλων Ιερ. 6-0, ο ΑΟΑΝ Β τη Νίκη Σητείας Β 8-1 και ο Οροπεδιακός τη Θύελλα Ιεράπετρας 3-1, ενώ στο ντέρμπι κορυφής χαμογέλασε ο φιλοξενούμενος ΠΑΟ Κρούστα 4-2 τον ΑΟ Σκοπής. Δεν έγινε ο αγώνας Ποσειδώνας-ΑΕ Λακωνίων.
Β’ ΕΠΣΛ
4η αγωνιστική
ΑΕ Νεάπολης Β-Απόλλων Ιερ. 6-0
ΑΟΑΝ Β-Νίκη Σητείας Β 8-1
ΑΟ Σκοπής-ΠΑΟ Κρούστα 2-4
Οροπεδιακός-Θύελλα Ιερ. 3-1
ΟΦΙ Β-ΑΟ Βραχασίου 3-0 α.α.
Ποσειδώνας-ΑΕ Λακωνίων (αναβλήθηκε)
Η βαθμολογία
1.ΠΑΟ Κρούστα 3-0-0 (17-2) 9
2.ΑΟΑΝ Β 2-1-0 (11-2) 7
3.ΑΕ Νεάπολης Β 2-1-0 (11-2) 7
4.ΑΟ Σκοπής 2-1-1 (10-6) 7
5.ΟΦΙ Β 2-1-1 (6-2) 7
6.Ποσειδώνας Σητείας 2-0-1 (5-3) 6
7.Απόλλων Ιερ. 2-0-2 (9-14) 6
8.Οροπεδιακός 1-0-3 (6-13) 3
9.ΑΕ Λακωνίων 1-0-0 (4-2) 3
10.Νίκη Σητείας Β 1-0-3 (9-26) 3
11.Θύελλα Ιεράπετρας 0-0-3 (3-10) 0
– ΑΟ Βραχασίου Β (αποχώρησε)
Η επόμενη (5η) αγωνιστική
ΑΕ Λακωνίων-ΟΦΙ Β
ΠΑΟ Κρούστα-ΑΕ Νεάπολης Β
Νίκη Σητείας Β-Ποσειδώνας Σητείας
Οροπεδιακός-ΑΟ Σκοπής
Θύελλα Ιερ.-ΑΟΑΝ Β
ΑΟ Βραχασίου-Απόλλων Ιερ. 0-3 α.α.