Αγωνιστική των γηπεδούχων ήταν στη Β’ κατηγορία η 4η αγωνιστική, με τρεις ομάδες να κερδίζουν στο γήπεδο τους η ΑΕ Νεάπολης Β τον Απόλλων Ιερ. 6-0, ο ΑΟΑΝ Β τη Νίκη Σητείας Β 8-1 και ο Οροπεδιακός τη Θύελλα Ιεράπετρας 3-1, ενώ στο ντέρμπι κορυφής χαμογέλασε ο φιλοξενούμενος ΠΑΟ Κρούστα 4-2 τον ΑΟ Σκοπής. Δεν έγινε ο αγώνας Ποσειδώνας-ΑΕ Λακωνίων.

Β’ ΕΠΣΛ

4η αγωνιστική

ΑΕ Νεάπολης Β-Απόλλων Ιερ. 6-0

ΑΟΑΝ Β-Νίκη Σητείας Β 8-1

ΑΟ Σκοπής-ΠΑΟ Κρούστα 2-4

Οροπεδιακός-Θύελλα Ιερ. 3-1

ΟΦΙ Β-ΑΟ Βραχασίου 3-0 α.α.

Ποσειδώνας-ΑΕ Λακωνίων (αναβλήθηκε)

Η βαθμολογία

1.ΠΑΟ Κρούστα 3-0-0 (17-2) 9

2.ΑΟΑΝ Β 2-1-0 (11-2) 7

3.ΑΕ Νεάπολης Β 2-1-0 (11-2) 7

4.ΑΟ Σκοπής 2-1-1 (10-6) 7

5.ΟΦΙ Β 2-1-1 (6-2) 7

6.Ποσειδώνας Σητείας 2-0-1 (5-3) 6

7.Απόλλων Ιερ. 2-0-2 (9-14) 6

8.Οροπεδιακός 1-0-3 (6-13) 3

9.ΑΕ Λακωνίων 1-0-0 (4-2) 3

10.Νίκη Σητείας Β 1-0-3 (9-26) 3

11.Θύελλα Ιεράπετρας 0-0-3 (3-10) 0

– ΑΟ Βραχασίου Β (αποχώρησε)

Η επόμενη (5η) αγωνιστική

ΑΕ Λακωνίων-ΟΦΙ Β

ΠΑΟ Κρούστα-ΑΕ Νεάπολης Β

Νίκη Σητείας Β-Ποσειδώνας Σητείας

Οροπεδιακός-ΑΟ Σκοπής

Θύελλα Ιερ.-ΑΟΑΝ Β

ΑΟ Βραχασίου-Απόλλων Ιερ. 0-3 α.α.