Αρκετά ενδιαφέρουσα εξελίχθηκε η 7η αγωνιστική στη Β’ κατηγορία της ΕΠΣ Λασιθίου, με τον πρωτοπόρο ΠΑΟ Κρούστα να έχει ξεκούραστο «τρίποντο» στο 3-0 α.α. με τον ΑΟ Βραχασίου και τον ΑΟΑΝ Β να τον ακολουθεί πάντα σε απόσταση δύο βαθμών, κερδίζοντας στο πιο δυνατό παιχνίδι 1-0 την ΑΕ Νεάπολης Β. Συναρπαστικό ματς έγινε στη Σητεία με την ΑΕ Λακωνίων να κερδίζει 4-3 τη Νίκη Β, ενώ ευρείες νίκες σημείωσαν ο Ποσειδώνας 5-1 τον ΑΟ Σκοπής και ο Οροπεδιακός 5-2 τον Απόλλων.
Β’ ΕΠΣΛ
7η αγωνιστική
Θύελλα Ιερ.-ΟΦΙ Β 2-0
ΑΟΑΝ Β-ΑΕ Νεάπολης Β 1-0
Οροπεδιακός-Απόλλων Ιερ. 5-2
ΑΟ Σκοπής-Ποσειδώνας 1-5
Νίκη Σητείας Β-ΑΕ Λακωνίων 3-4
ΑΟ Βραχασίου-ΠΑΟ Κρούστα 0-3 α.α.
Η βαθμολογία
1.ΠΑΟ Κρούστα 6-0-0 (30-3) 18
2.ΑΟΑΝ Β 5-1-0 (24-3) 16
3.Ποσειδώνας Σητείας 5-0-1 (19-4) 15
4.ΟΦΙ Β 4-1-2 (16-4) 13
5.ΑΕ Νεάπολης Β 3-1-2 (14-7) 10
6.Οροπεδιακός 3-0-4 (13-18) 9
7.Απόλλων Ιερ. 3-0-4 (15-26) 9
8.ΑΟ Σκοπής 2-1-4 (12-22) 7
9.ΑΕ Λακωνίων 3-0-2 (11-13) 6*
10.Θύελλα Ιεράπετρας 1-0-4 (5-12) 3
11.Νίκη Σητείας Β 1-0-6 (12-38) 3
– ΑΟ Βραχασίου Β (αποχώρησε)
*Έχουν αφαιρεθεί τρεις βαθμοί
Η επόμενη (8η) αγωνιστική
Νίκη Σητείας Β-ΑΟ Βραχασίου Β
ΠΑΟ Κρούστα-Οροπεδιακός
ΑΕ Λακωνίων-Θύελλα Ιεράπετρας
Απόλλων Ιεράπετρας-ΑΟΑΝ Β
ΟΦΙ Β-ΑΟ Σκοπής
ΑΕ Νεάπολης Β-Ποσειδώνας Σητείας