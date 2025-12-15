Αρκετά ενδιαφέρουσα εξελίχθηκε η 7η αγωνιστική στη Β’ κατηγορία της ΕΠΣ Λασιθίου, με τον πρωτοπόρο ΠΑΟ Κρούστα να έχει ξεκούραστο «τρίποντο» στο 3-0 α.α. με τον ΑΟ Βραχασίου και τον ΑΟΑΝ Β να τον ακολουθεί πάντα σε απόσταση δύο βαθμών, κερδίζοντας στο πιο δυνατό παιχνίδι 1-0 την ΑΕ Νεάπολης Β. Συναρπαστικό ματς έγινε στη Σητεία με την ΑΕ Λακωνίων να κερδίζει 4-3 τη Νίκη Β, ενώ ευρείες νίκες σημείωσαν ο Ποσειδώνας 5-1 τον ΑΟ Σκοπής και ο Οροπεδιακός 5-2 τον Απόλλων.

Β’ ΕΠΣΛ

7η αγωνιστική

Θύελλα Ιερ.-ΟΦΙ Β 2-0

ΑΟΑΝ Β-ΑΕ Νεάπολης Β 1-0

Οροπεδιακός-Απόλλων Ιερ. 5-2

ΑΟ Σκοπής-Ποσειδώνας 1-5

Νίκη Σητείας Β-ΑΕ Λακωνίων 3-4

ΑΟ Βραχασίου-ΠΑΟ Κρούστα 0-3 α.α.

Η βαθμολογία

1.ΠΑΟ Κρούστα 6-0-0 (30-3) 18

2.ΑΟΑΝ Β 5-1-0 (24-3) 16

3.Ποσειδώνας Σητείας 5-0-1 (19-4) 15

4.ΟΦΙ Β 4-1-2 (16-4) 13

5.ΑΕ Νεάπολης Β 3-1-2 (14-7) 10

6.Οροπεδιακός 3-0-4 (13-18) 9

7.Απόλλων Ιερ. 3-0-4 (15-26) 9

8.ΑΟ Σκοπής 2-1-4 (12-22) 7

9.ΑΕ Λακωνίων 3-0-2 (11-13) 6*

10.Θύελλα Ιεράπετρας 1-0-4 (5-12) 3

11.Νίκη Σητείας Β 1-0-6 (12-38) 3

– ΑΟ Βραχασίου Β (αποχώρησε)

*Έχουν αφαιρεθεί τρεις βαθμοί

Η επόμενη (8η) αγωνιστική

Νίκη Σητείας Β-ΑΟ Βραχασίου Β

ΠΑΟ Κρούστα-Οροπεδιακός

ΑΕ Λακωνίων-Θύελλα Ιεράπετρας

Απόλλων Ιεράπετρας-ΑΟΑΝ Β

ΟΦΙ Β-ΑΟ Σκοπής

ΑΕ Νεάπολης Β-Ποσειδώνας Σητείας