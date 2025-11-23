Δύο αγώνες διεξήχθησαν την Κυριακή για την 7η αγωνιστική στο πρωτάθλημα της Α’ κατηγορίας με τα ακόλουθα αποτελέσματα:

ΟΦΙ-ΑΟ Κριτσάς 3-0

Ίτανος-ΑΟ Βραχασίου 0-6

Το Σάββατο είχαμε:

Νίκη-Πύργος Καλού Χωριού 9-0

ΑΣΙ-Αναγέννηση 1-6

ΑΟΣΚ-Κόρφος Ελούντας 1-1

Δευτέρα, 18.00

Στάδιο Αγίου Νικολάου, ΑΟΑΝ-ΑΕ Νεάπολης

Η βαθμολογία έχει διαμορφωθεί ως εξής:

1. ΑΟ Βραχασίου 19

2. ΑΕ Νεάπολης 18*

3. Αναγέννηση 18

4. Νίκη Σητείας 16

5. ΑΟΑΝ 12*

6. ΟΦΙ 11

7. Κόρφος Ελούντας 10

8. ΑΟΣΚ 7

9. ΑΟ Κριτσάς 3

10. Ίτανος Παλαικάστρου 3

11. ΑΣΙ 3

12. Πύργος Καλού Χωριού 0

*Αγώνα λιγότερο

Η επόμενη (8η) αγωνιστική

ΟΦΙ-ΑΟΑΝ

ΑΕ Νεάπολης-Νίκη Σητείας

ΑΟ Κριτσάς-Ίτανος Παλ.

Πύργος-ΑΟΣΚ

ΑΟ Βραχασίου-ΑΣΙ

Κόρφος Ελούντας-Αναγέννηση