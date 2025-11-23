Δύο αγώνες διεξήχθησαν την Κυριακή για την 7η αγωνιστική στο πρωτάθλημα της Α’ κατηγορίας με τα ακόλουθα αποτελέσματα:
ΟΦΙ-ΑΟ Κριτσάς 3-0
Ίτανος-ΑΟ Βραχασίου 0-6
Το Σάββατο είχαμε:
Νίκη-Πύργος Καλού Χωριού 9-0
ΑΣΙ-Αναγέννηση 1-6
ΑΟΣΚ-Κόρφος Ελούντας 1-1
Δευτέρα, 18.00
Στάδιο Αγίου Νικολάου, ΑΟΑΝ-ΑΕ Νεάπολης
Η βαθμολογία έχει διαμορφωθεί ως εξής:
1. ΑΟ Βραχασίου 19
2. ΑΕ Νεάπολης 18*
3. Αναγέννηση 18
4. Νίκη Σητείας 16
5. ΑΟΑΝ 12*
6. ΟΦΙ 11
7. Κόρφος Ελούντας 10
8. ΑΟΣΚ 7
9. ΑΟ Κριτσάς 3
10. Ίτανος Παλαικάστρου 3
11. ΑΣΙ 3
12. Πύργος Καλού Χωριού 0
*Αγώνα λιγότερο
Η επόμενη (8η) αγωνιστική
ΟΦΙ-ΑΟΑΝ
ΑΕ Νεάπολης-Νίκη Σητείας
ΑΟ Κριτσάς-Ίτανος Παλ.
Πύργος-ΑΟΣΚ
ΑΟ Βραχασίου-ΑΣΙ
Κόρφος Ελούντας-Αναγέννηση