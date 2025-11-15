Τρία παιχνίδια έγιναν το Σάββατο για την 6η αγωνιστική της Α’ κατηγορίας της ΕΠΣ Λασιθίου με τα ακόλουθα αποτελέσματα

Κόρφος Ελούντας – Νίκη Σητείας 0-6

Αναγέννηση – Ίτανος 6-2

ΑΟ Κριτσάς – ΑΟΑΝ 0-4