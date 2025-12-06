Δύο παιχνίδια έγιναν το Σάββατο για την 9η αγωνιστική στο πρωτάθλημα της Α’ κατηγορίας της ΕΠΣ Λασιθίου με τα ακόλουθα αποτελέσματα

Αναγέννηση – Πύργος Καλού Χωριού 15-1

ΑΟΣΚ – ΑΕ Νεάπολης 0-2