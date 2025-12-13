Τρία παιχνίδια έγιναν το Σάββατο για την Α κατηγορία της ΕΠΣΛ με τα ακόλουθα αποτελέσματα

Νίκη Σητείας-ΑΟΣΚ 6-0

ΑΟ Κριτσάς – Κόρφος Ελούντας 1-3

ΑΕ Νεάπολης – Αναγέννηση 1-1