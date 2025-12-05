Ένα διαφορετικό και άκρως εορταστικό πρωινό Κυριακής ετοιμάζεται να ζήσει η Ελούντα, καθώς η περιοχή μπαίνει για τα καλά σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς με τη διοργάνωση του πρώτου Santa Run Elounda. Μια εκδήλωση που υπόσχεται χαμόγελα, γιορτινή διάθεση και κυρίως… προσφορά!

Το Santa Run Elounda περιλαμβάνει δύο ξεχωριστές διαδρομές, γεμάτες κέφι και χριστουγεννιάτικο πνεύμα. 1 χλμ. για παιδιά 4–11 ετών, με εκκίνηση στις 10:00. Μια διαδρομή ειδικά σχεδιασμένη για τους μικρούς Άγιους Βασίληδες, που θα γεμίσουν την Ελούντα με ενέργεια και ενθουσιασμό.

Ακόμη, τα 5 χλμ. για όλες τις ηλικίες, με εκκίνηση στις 10:45. Μια εύκολη και ευχάριστη διαδρομή για όσους θέλουν να τρέξουν, να περπατήσουν, να φορέσουν στολή Άγιου Βασίλη και να στηρίξουν έναν σημαντικό σκοπό. Και ο σκοπός αυτός δεν είναι άλλος από τη στήριξη του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Αγίου Νικολάου.

Όλα τα έσοδα της διοργάνωσης θα διατεθούν για την ενίσχυση του έργου του σχολείου, βοηθώντας τα παιδιά που το έχουν ανάγκη και προσφέροντάς τους ακόμη περισσότερα χαμόγελα.

Όσοι θέλουν να γίνουν μέρος αυτής της γιορτινής δράσης μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή: Μέσω της φόρμας συμμετοχής στα social media της διοργάνωσης (Facebook & Instagram) ή έως δύο ώρες πριν την εκκίνηση, στη γραμματεία του Santa Run Elounda. Το κόστος συμμετοχής είναι 5€ ή 10€, ανάλογα με τη διαδρομή.

Αναμνηστικά

μπλουζάκια

Οι διοργανωτές φρόντισαν να υπάρχουν και αναμνηστικά μπλουζάκια. Σε όλα τα μεγέθη για μωρά, παιδιά και μεγάλους. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να αγοράσει το Tshirt ή το hoodie που θέλει για να βοηθήσει στον φιλανθρωπικό σκοπό με αυτή την κίνηση.

Θα είναι διαθέσιμα μέσα από τις σελίδες της διοργάνωσης, έως και την Κυριακή δύο ώρες πριν την εκκίνηση. Τιμή tshirt για Bebe:15€. Τιμή tshirt για μικρούς και μεγάλους 20€. Τιμή hoodie για μικρούς και μεγάλους 30€.

Τι είναι το Santa Run;

Το Santa Run είναι μια διεθνής χριστουγεννιάτικη δράση που ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 2000 σε πόλεις του εξωτερικού, όπου χιλιάδες άνθρωποι φορούν στολές Άγιου Βασίλη και τρέχουν για φιλανθρωπικό σκοπό. Στην Ελλάδα έγινε γνωστό μέσα από το Santa Run Χανίων, το οποίο ξεκίνησε το 2011 και εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες φιλανθρωπικές γιορτές της χώρας, ενισχύοντας κάθε χρόνο ιδρύματα και παιδιά που έχουν ανάγκη. Το πνεύμα του Santa Run συνδυάζει, χαρά και χριστουγεννιάτικη μαγεία, συμμετοχή μικρών και μεγάλων, κίνηση, υγεία και διασκέδαση και προσφορά και αλληλεγγύη. Τώρα, αυτό το ξεχωριστό γεγονός έρχεται για πρώτη φορά στην Ελούντα, γεμίζοντας την περιοχή γιορτινά χρώματα και ζεστασιά.