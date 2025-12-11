Το γυμναστήριο LEVEL UP επαναλαμβάνει τη φιλανθρωπική του δράση, ανοίγοντας τις πόρτες του το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου για μια μέρα αφιερωμένη στην προσφορά και την ενίσχυση του Παραρτήματος Προστασίας Παιδιού Λασιθίου “Παιδόπολη Νεάπολης”.

Όπως και πέρυσι, στόχος της διοργάνωσης είναι να γεμίσει ο ειδικός κουμπαράς που θα βρίσκεται στον χώρο του γυμναστηρίου, με όλα τα έσοδα να διατίθενται εξ ολοκλήρου στη δομή παιδικής προστασίας.

Η μέρα θα περιλαμβάνει δωρεάν και ανοιχτά προγράμματα για όλους, με ιδιαίτερη έμφαση στη συμμετοχή και των παιδιών:

8:30 – 9:30 Functional Training

9:30 – 10:30 Family Training & Pilates Mat

Στο Family Training ενθαρρύνεται ενεργά η συμμετοχή παιδιών, ώστε γονείς και μικροί αθλητές να μοιραστούν μια όμορφη εμπειρία άσκησης και χαράς.

10:30 – 11:30 Functional Training & Pilates Reformer

Το LEVEL UP καλεί γονείς, παιδιά και φίλους της άθλησης να γίνουν μέρος αυτής της γιορτινής πρωτοβουλίας, με τον Άγιο Βασίλη, τα χριστουγεννιάτικα δέντρα και την ευχάριστη ατμόσφαιρα να συμπληρώνουν μια μέρα γεμάτη κίνηση, χαμόγελα και προσφορά.