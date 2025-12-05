Δράση σε όλες τις κατηγορίες (πλην Νεανίδων) περιλαμβάνει το σαββατοκύριακο στις κατηγορίες της ΕΚΑΣΚ και υποχρεώσεις για τις περισσότερες ομάδες για Άγιος Νικόλαος Europlan και ΑΟΚ Ιεράπετρας, με το πρόγραμμα να έχει ως εξής:

Εφήβων Α΄

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα και αμφίρροπα παιχνίδια της αγωνιστικής αναμένεται να διεξαχθεί την Κυριακή στις 17:00 στο κλειστό «Μάρκος Φωνιαδάκης», όπου ο ΑΟΚ Ιεράπετρας υποδέχεται τον ΟΑ Χανίων σε μια αναμέτρηση που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για τη μάχη της τετράδας.

Οι δύο ομάδες έχουν μέχρι στιγμής παρόμοια πορεία στο πρωτάθλημα, παρουσιάζοντας σταθερή εικόνα, ανταγωνιστικότητα και αγωνιστικές εκλάμψεις που τις κρατούν σε απόσταση… αναπνοής από τις θέσεις των play off. Το μεταξύ τους παιχνίδι αποτελεί στην ουσία μια καθοριστική μάχη, αφού η ομάδα που θα καταφέρει να πάρει τη νίκη θα αποκτήσει σημαντικό προβάδισμα στην προσπάθειά της να μπει στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας.

Το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής (Κυριακή):

Αλικαρνασσός, 17:30: Ηρόδοτος – Ρέθυμνο BC

ΒΑΚ, 12:00: ΟΦΗ– Ηράκλειο

Ιεράπετρας, 17:00: ΑΟΚ Ιεράπετρα – ΟΑ Χανίων

Λίντο, 14:00: Ανδρογέας– Εργοτέλης

Χανίων, 17:00: ΑΟ Κύδων – AOK Χανιά

Εφήβων Β΄

Μια θεωρητικά πιο βατή αποστολή περιμένει τον Άγιο Νικόλαο Europlan στην 11η αγωνιστική του πρωταθλήματος, καθώς την Κυριακή ταξιδεύει στο κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού για να αντιμετωπίσει στις 13:30 τον Ηρόδοτο 2, τον ουραγό της βαθμολογίας.

Οι Αγιονικολιώτες διαθέτουν σημαντική διαφορά δυναμικότητας σε σχέση με τους αντιπάλους τους, κάτι που αποτυπώθηκε και στον αγώνα του πρώτου γύρου, αλλά και στην εικόνα των δύο ομάδων στο βαθμολογικό πίνακα. Με συνέπεια, σοβαρότητα και εφαρμογή των βασικών αρχών του παιχνιδιού τους, δεν αναμένεται να αντιμετωπίσουν ιδιαίτερα προβλήματα στο να φτάσουν σε μια ακόμη νίκη. Για τον Άγιο Νικόλαο, το συγκεκριμένο παιχνίδι αποτελεί περισσότερο μια ευκαιρία να κάνει σωστή διαχείριση, να δοκιμάσει σχήματα και να διατηρήσει ρυθμό ενόψει των πολύ σημαντικότερων αναμετρήσεων που ακολουθούν, εκεί όπου θα κριθούν πολλά στη μάχη της κορυφής.

Το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής (Κυριακή):

Αλικαρνασσός, 13:30: Ηρόδοτος 2 – Αγ. Νικόλαος Καλαθοσφαίριση

Αρκαλοχωρίου, 17:00: ΑΟΚ Χανιά 2 –Αναγέννηση

Ρεθύμνου, 13:00: Ακαδημία BC – ΑΕ Πλατανιάς

Χερσονήσου, 18:00: Πεδιάδα ΑΟΧ – Δειλινό ΑΟ

Παίδων Α΄

Δύσκολο έργο περιμένει τον ΑΟΚ Ιεράπετρας στην 11η αγωνιστική των Παίδων Α, καθώς το Σάββατο στις 12:00 θα αντιμετωπίσει στο κλειστό Λίντο μια από τις πιο δυνατές ομάδες του πρωταθλήματος, το Ηράκλειο.

Η ομάδα της Ιεράπετρας γνωρίζει ότι ο αντίπαλος διαθέτει υψηλό αγωνιστικό επίπεδο και βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας, γεγονός που καθιστά την αποστολή ιδιαίτερα απαιτητική. Παρόλα αυτά, οι Παίδες Α του ΑΟΚ θα προσπαθήσουν με όλες τους τις δυνάμεις να φανούν ανταγωνιστικοί, να παρουσιάσουν σοβαρότητα στο παιχνίδι τους και να διεκδικήσουν ό,τι περισσότερο μπορούν από αυτή την αναμέτρηση.

Το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής (Σάββατο):

Αλικαρνασσός, 16:00: Ηρόδοτος – Ανδρογέας

Αλικαρνασσός, 14:00: Εργοτέλης– ΟΦΗ

Λίντο, 12:00: Ηράκλειο– ΑΟΚ Ιεράπετρα

Ρεθύμνου, 12:30: Ρέθυμνο BC – AOK Χανιά

Χανίων, 15:00: ΑΟ Κύδων – Ακαδημία BC

Παίδων Β΄

Ένα απαιτητικό παιχνίδι περιμένει τον ΑΟΚ Ιεράπετρας 2 στον Β’ όμιλο των Παίδων Β, καθώς την Κυριακή στις 15:30 θα αντιμετωπίσει στη Νέα Αλικαρνασσό την Άσκηση, μια από τις πιο δυνατές ομάδες του πρωταθλήματος.

Οι μικροί αθλητές του ΑΟΚ Ιεράπετρας 2 θα έχουν την ευκαιρία να μετρήσουν τις δυνάμεις τους απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο και να αποκομίσουν πολύτιμες εμπειρίες που θα τους βοηθήσουν στη συνέχεια της σεζόν.

-Νίκη χωρίς κόπο θα πάρει ο πρωτοπόρος Άγιος Νικόλαος Europlan, καθώς στο πρόγραμμα έχει τον αγώνα με τους Κρήτες που έχουν αποβληθεί.

Το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής (Σάββατο):

Β’ όμιλος

Αλικαρνασσός, 18:00: Ηρόδοτος 2 –Αναγέννηση

Αλικαρνασσός, 10:00: Ανδρογέας 2 – ΟΦΗ 2

Κυριακή

Αλικαρνασσός, 15:30: Άσκηση – Ιεράπετρα 2

Κρήτες-Άγιος Νικόλαος 0-20 α.α.

Α’ όμιλος

Ακρωτηρίου, 15:00: ΑΟ Ακρωτηρίου – ΟΑΧ 2

Αλικαρνασσός, 12:00: Ηράκλειο 2 – Κύδων 2

Κλαδισού, 17:00: Χανιά BC – Ρέθυμνο BC 2

Κλαδισού, 13:00: ΟΑΧ 1 – ΟΦΗ 3

Κλαδισού, 11:00: ΑΟΚ Χανιά 2 – Ακαδημία BC

Κορασίδων

3η αγωνιστική (Κυριακή)

Ταυρωνίτη, 17:00: ΑΕ Πλατανιάς – ΟΦΗ

Γυναικών

2η αγωνιστική (Κυριακή):

Ταυρωνίτη, 15:00: ΑΕ Πλατανιάς –Ηρόδοτος