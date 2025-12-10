Σε εξέλιξη είναι η φετινή ελαιοκομική σεζόν η οποία, δυστυχώς, χαρακτηρίζεται από αισθητά μειωμένη παραγωγή στην περιοχή του Δήμου Σητείας. Η απογοήτευση είναι διάχυτη στον αγροτικό κόσμο, στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, τους παραγωγούς γενικότερα, τους συνεταιρισμούς και τα ελαιουργεία που βλέπουν ότι και αυτή τη χρονιά, η ποσότητα του θησαυρού της Σητειακής γης, του ελαιολάδου της είναι μικρότερη και από την περυσινή, που επίσης ήταν μία φτωχή χρονιά.

Εκ των μεγαλύτερων συνεταιρισμών της περιοχής και όχι μόνο, είναι ο Αγροτικός Σταφιδικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Σητείας, του οποίου κύρια δραστηριότητα είναι η παραγωγή και η εμπορία ελαιολάδου. Το ελαιουργείο του Συνεταιρισμού βρίσκεται εδώ και καιρό σε πλήρη λειτουργία και οι μέχρι τώρα εκτιμήσεις κάνουν λόγο για μία φετινή παραγόμενη ποσότητα της τάξης περίπου των 400 τόνων, όπως ανέφερε ο Πρόεδρος του Συνεταιρισμού κ. Αντώνης Κουνελάκης.

«Ποσότητα που ναι μεν είναι καλή σε σχέση πάντα με την προβλεπόμενη φετινή παραγωγή άλλων περιοχών του Δήμου, ωστόσο στο παρελθόν ο Συνεταιρισμός ξεπερνούσε τους 1000 τόνους, φθάνοντας και τους 1900. Τα τελευταία χρόνια όμως η παραγωγή κυμαίνεται γύρω στους 500 τόνους.

Υπάρχει μεγάλη μείωση ελαιοπαραγωγής. Η ξηρασία, η ανομβρία και οι αντίξοες καιρικές συνθήκες έχουν δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα. Ο Νοέμβριος πέρασε και σχεδόν δεν έβρεξε! Η έλλειψη βροχοπτώσεων, αλλά και εγγειοβελτιωτικών έργων στην περιοχή μας παρά τις κατά καιρούς υποσχέσεις που ακούμε, είναι μεγάλα προβλήματα», τόνισε ο κ. Κουνελάκης.

Απογοήτευση

«Ο αγροτικός κόσμος», συνέχισε, «έχει απογοητευτεί, έχει κουραστεί. Δεν είχε παραγωγή πρόπερσι, δεν είχε πέρυσι, δεν έχει φέτος! Πώς θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στο αυξημένο κόστος καλλιέργειας και συγκομιδής οι άνθρωποι; Να δουλεύουν όλο το χρόνο, να έχουν αυξημένα έξοδα, να έρχεται η στιγμή της ελαιοσυγκομιδής, να μην έχουν την αναμενόμενη παραγωγή, να πρέπει να πληρώσουν εργάτες (αν βρουν αρχικά και με υψηλά μεροκάματα) και να μείνει τι, βάσει και των τιμών που δίνονται; Υπάρχουν δυστυχώς αρκετοί άνθρωποι που έχουν εγκαταλείψει.

Κι αντί το κράτος να βοηθήσει και να στηρίξει τον πρωτογενή τομέα και την ελαιοκαλλιέργεια, θέτει και νέα δεδομένα όπως είναι η έκδοση δελτίου αποστολής, ζυγολόγια κλπ., δυσκολεύοντας ακόμη περισσότερο την ζωή των παραγωγών. Και πώς θα δουλέψει το σύστημα όταν αφενός δεν υπάρχει σήμα σε αρκετές περιοχές κι αφ’ ετέρου ως γνωστό, η συντριπτική πλειοψηφία των παραγωγών στην Σητεία σταματάει την ελαιοσυγκομιδή γύρω στις 4 με 4.30. Αν όλοι ταυτόχρονα προσπαθήσουμε να μπούμε, θα δουλέψει το σύστημα, δεν θα μπλοκάρει; Είμαστε σε όλα μείον κι ήρθε κι αυτό για να επιφέρει περισσότερα προβλήματα.

Η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη για την περιοχή της Σητείας γιατί εμείς περιμένουμε να ζήσουμε μόνο από το λάδι, είναι το μόνο προϊόν που παράγουμε. Και πρέπει πραγματικά να σκύψουμε όλοι πάνω από το σοβαρό αυτό θέμα. Η φετινή χρονιά θα είναι πιο δύσκολη από την περυσινή. Για τρίτη συνεχή σεζόν δυστυχώς ο τόπος μας έχει μειωμένη παραγωγή ελαιολάδου. Κι όπως έλεγαν οι παλαιότεροι, δυστυχώς αποδεικνύεται ότι… κάθε πέρυσι και καλύτερα. Αυτό βέβαια είναι μείζον πρόβλημα για την περιοχή της Σητείας για την οποία το λάδι αποτελεί ζωή. Αν σταματήσει η παραγωγή ελαιολάδου, η Σητεία θα σβήσει τελείως από τον χάρτη», κατέληξε

ΜΑΡΙΖΑ ΨΑΡΑΚΗ