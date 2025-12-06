Η μεγάλη φωταγώγηση στον Άγιο Νικόλαο ολοκληρώθηκε με επιτυχία, με μικρούς και μεγάλους να έχουν συγκεντρωθεί στη λίμνη και να απολαμβάνουν τη μουσική και τη ζεστή γιορτινή ατμόσφαιρα.