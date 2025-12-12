Τη μεγάλη γιορτή του κρητικού στίβου ετοιμάζεται να φιλοξενήσει και φέτος ο Άγιος Νικόλαος, καθώς για την Κυριακή είναι προγραμματισμένο το 12ο Φεστιβάλ Κρητικού Στίβου, το οποίο διοργανώνει ο Άγιος Νικόλαος ΓΣ σε συνεργασία με την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κρήτης, την Περιφέρεια Κρήτης και τον Δήμο Αγίου Νικολάου.

Οι συμμετοχές θα ξεπεράσουν τις 1.500, καθώς το φεστιβάλ θα συγκεντρώσει αθλητές από όλη την Κρήτη, ενώ αρκετοί θα το συνδυάσουν με επίσκεψη από την προηγούμενη ημέρα στην πόλη, ιδίως αυτοί που προέρχονται από πιο απομακρυσμένες περιοχές του νησιού.

Για πρώτη φορά, το φεστιβάλ θα παρακολουθήσει η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα, ενώ οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν σε διάφορα σημεία του Αγίου Νικολάου, με διαδρομές και αγωνίσματα που καλύπτουν διαφορετικές ηλικίες και επίπεδα αγωνιστικής κατάρτισης.

Τα αγωνίσματα περιλαμβάνουν στην παραλία της Κιτροπλατείας αγωνίσματα μήκους άνευ φοράς και σφυροβολίας. Περιμετρικά του λιμανιού αγώνες δρόμου. Μπροστά από τα «Αστέρια» σκυταλοδρομίες. Για τον 2ο Περιφερειακό Αγώνα Δρόμου σε Ανώμαλο Έδαφος διαδρομές 5.000μ. και 10.000μ. που ακολουθούν τη γνωστή διαδρομή που χρησιμοποιείται τα τελευταία χρόνια. Με αυτήν την ποικιλία αγωνισμάτων, το φεστιβάλ συνεχίζει να προσφέρει στους συμμετέχοντες και το κοινό μια μοναδική ευκαιρία να απολαύσουν αθλητικές δραστηριότητες που συνδυάζουν τον στίβο με την ομορφιά του τοπίου και της παραλίας.

Το πρόγραμμα

11.00 400μ. Κ10 (Αγοριών – Μαθητών) «2017 – 2018»

11.15 400μ. Κ10 (Κοριτσιών – Μαθητριών) «2017 – 2018»

11.15 Σφαιροβολια (Από τις μικρότερες στις μεγαλύτερες κατηγορίες)

11.20 Άλμα Σε Μήκος Χωρίς Φορά (Από τις μικρότερες στις μεγαλύτερες κατηγορίες)

11.30 1.800μ. Κ16 (Κοριτσιών – Μαθητριών) «2011 – 2012» (2 στροφές Χ 900 μ.)

11.50 2.700μ. Κ16 (Αγοριών – Μαθητών) «2011 – 2012» Κ18 (Γυναικων – Μαθητριων) «2009 – 2010» (3 στροφές Χ 900 μ.)

12.10 3.600μ. Κ18 (Ανδρών – Μαθητών) «2009 – 2010 (4 στροφές Χ 900 μ.)

12.30 5 χλμ Κ20 Α/Γ «2007 – 2008» – Κ23 «2004 – 2006» Ανδρων – Γυναικων Χωρίς δελτίο Σ.Ε.Γ.Α.Σ. «2008 και μεγαλ. – ες» (1 στρ. Χ 3.333 μ. + 2 στρ. Χ 900 ) 10 χλμ Ανδρών – Γυναικών (Με δελτίο Σ.Ε.Γ.Α.Σ.) «2003 & Μεγαλύτεροι – ρες»

Ανδρών – Γυναικών Χωρίς δελτίο Σ.Ε.Γ.Α.Σ. «2006 και μεγαλ. – ες» (3 στροφές Χ 3.333 μ.)

12.40 60μ Κ14 Αγοριών «2012 – 2013»

13.05 60μ Κ14 Κοριτσιών «2012 – 2013»

13.30 60μ Κ12 Αγοριών «2014 – 2016»

13.50 60μ Κ12 Κοριτσιών «2014 – 2016»

14.00 900μ. Κ14 (Αγοριών – Μαθητών) «2013 – 2014» (1 στροφή)

14.15 900μ. Κ14 (Κοριτσιών – Μαθητριών) «2013 –2014» (1 στροφή)

14.30 700μ. Κ12 (Αγοριών – Μαθητών) «2015 – 2016» (1 στροφή)

14.45 700μ. Κ12 (Κοριτσιών – Μαθητριών) «2015 – 2016» (1 στροφή)